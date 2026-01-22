Stars Wirbel um Carmen Geiss‘ Aussehen

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 14:00 Uhr

Carmen Geiss hat mit einem aktuellen Beitrag auf Instagram für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

In dem kurzen Video lässt sich die 60-jährige Unternehmerin und TV-Persönlichkeit neue Haarverlängerungen einsetzen. Eigentlich wollte sie ihren Followern damit nur einen Einblick in ihren Beauty-Alltag geben. Doch die Aufmerksamkeit vieler Nutzer richtete sich schnell auf etwas anderes – ihr Gesicht.

In der Kommentarspalte machten sich zahlreiche kritische Stimmen bemerkbar. Einige beschrieben ihr Aussehen als ungewöhnlich starr oder unnatürlich, andere reagierten deutlich spöttischer. Mehrfach fiel sogar der Name von Jocelyn Wildenstein, die wegen ihres markanten Äußeren als „Katzenfrau“ bekannt wurde. Carmen selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Reaktionen geäußert.

Solche Diskussionen sind für sie allerdings nichts Neues. In der Vergangenheit sprach sie offen über kosmetische Eingriffe und zeigte ihren Fans sogar Bilder aus der Klinik oder direkt nach Operationen. Erst im vergangenen Frühjahr unterzog sie sich einem Facelift, das ebenfalls heftige Debatten und Kritik im Netz auslöste.

Beeindrucken lässt sich Geiss davon offenbar nicht. Trotz der teils scharfen Kommentare bleibt sie ihrem offenen Umgang mit Beauty-Behandlungen treu und zeigt sich weiterhin selbstbewusst in der Öffentlichkeit.