Wer spielt "The Boss"? Wird Jeremy Allen White in neuem Biopic zu Bruce Springsteen?

"The Bear"-Star Jeremy Allen White (l.) soll Rocklegende Bruce Springsteen im geplanten Biopic "Deliver Me From Nowhere" verköpern. (ym/spot)

SpotOn News | 27.03.2024, 09:35 Uhr

Mit "Deliver Me From Nowhere" ist derzeit das Biopic von Rocklegende Bruce Springsteen über die Entstehung seines legendären Studioalbums "Nebraska" in der Mache. Verkörpert werden könnte "The Boss" von "The Bear"-Star Jeremy Allen White.

Übernimmt "The Bear"-Star Jeremy Allen White (33) schon bald das Plektrum anstelle des Kochlöffels? Wie das Branchenmagazin "Entertainment Weekly" berichtet, gilt der US-amerikanische Schauspieler, der derzeit mit den Dreharbeiten zur dritten und vierten Staffel von "The Bear" beschäftigt ist, als heißer Favorit für die Rolle von "The Boss" im geplanten Biopic über Rock-Sänger und Musiker Bruce Springsteen (74) und dessen 1982 erschienenem Soloalbum "Nebraska".

Der Film über die Entstehung des sechsten Studioalbums des Musikers trägt den vorläufigen Titel "Deliver Me From Nowhere", basierend auf dem gleichnamigen Buch "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska" von Warren Zane (59) aus dem Jahr 2023.

Springsteen selbst soll am Drehbuch arbeiten

An der Produktion der Verfilmung sollen neben dem ehemaligen Netflix-Film-Chef Scott Stuber (55) auch Ellen Goldsmith-Vein (61) und Eric Robinson von der Gotham Group beteiligt sein. Ebenso die Filmproduktionsgesellschaft A24 soll als potenzieller Produktionspartner im Gespräch sein. Wie "Entertainment" weiter berichtet, soll "Crazy Heart"-Produzent Scott Cooper (53) im Gespräch sein, um das Drehbuch zu schreiben und Regie zu führen. Unterstützung würde der Filmregisseur von "The Boss" selbst und dessen Manager Jon Landau (63) erhalten, die ebenfalls an der Produktion beteiligt sein sollen.

"Nebraska" gilt als eines der besten Werke Springsteens. Das Akustikalbum, welches die Rocklegende ohne Begleitung seiner E Street Band aufnahm, entstand am 3. Januar 1982 im Schlafzimmer des Musikers auf einem einfachen Vierspurtonbandgerät. Derzeit befinden sich die Rocklegende und die E Street Band in der Wiederaufnahme ihrer Welttournee, nachdem Springsteen im vergangenen Herbst geplante Konzerte aufgrund seines Gesundheitszustandes absagen musste.

Jeremy Allen White ist vor allem bekannt für seine Rolle in der US-amerikanischen Dramedy-Serie "The Bear: King of the Kitchen". Dort verkörpert er den jungen Gourmet-Koch Carmen "Carmy" Berzatto, der den Sandwich-Laden seiner Eltern auf Vordermann bringen möchte. White bekam für seine Rolle 2024 einen Golden Globe Award als "Bester Serien-Hauptdarsteller".