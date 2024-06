Tennisturnier steht an Wird Prinzessin Kate die Wimbledon-Pokale überreichen?

Zu Prinzessin Kates royalen Aufgaben gehört es, den Wimbledon-Siegern ihre Trophäen zu überreichen. Wird sie dies auch dieses Jahr übernehmen können? (hub/spot)

SpotOn News | 18.06.2024, 12:59 Uhr

In den vergangenen Jahren erhielten die Wimbledon-Sieger ihre Trophäen aus den Händen von Prinzessin Kate. Auch dieses Jahr?

Wird Prinzessin Kate (42) das Tennisturnier von Wimbledon besuchen? Nachdem die an Krebs erkrankte Ehefrau von Prinz William (41) am vergangenen Samstag (15. Juni) an der Militärparade "Trooping the Colour" teilgenommen hat, fiebern Royal-Fans auf ihren nächsten Auftritt hin.

Der "All England Lawn Tennis and Croquet Club", Ausrichter der jährlichen Wimbledon Championships, hat britischen Medienberichten zufolge bereits verkündet, dass es noch keine endgültige Entscheidung gibt, ob Kate dieses Jahr anwesend sein wird. Als Schirmherrin des Clubs überreicht die Prinzessin in der Regel nach den Finalspielen auf dem Tennisplatz die Trophäen an die Sieger des Turniers.

Deborah Jevans (64), die Vorsitzende des Clubs, hat laut den Berichten erklärt, warum man nicht über Kates Erscheinen spekulieren werde. "Unsere Priorität liegt eindeutig darin, dass unsere Schirmherrin die Zeit hat, sich zu erholen, und wir werden sicherlich keinen zusätzlichen Druck auf ihre Genesung ausüben, indem wir über ihre Teilnahme an den diesjährigen Championships spekulieren", sagte sie vergangene Woche bei einer Pressekonferenz, wie unter anderem der "Express" berichtete.

Wimbledon findet dieses Jahr vom 1. bis 14. Juli statt. Die Vorsitzende fügte dem Bericht zufolge hinzu, dass die Bekanntgabe, wer den Siegern am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Juli die Trophäen überreichen wird, wie üblich vor den Endspielen erfolgen werde.

Prinzessin Kate ist ein großer Tennisfan

Prinzessin Kate, die seit 2016 Schirmherrin des "All England Lawn Tennis and Croquet Clubs" ist, gilt als begeisterter Tennisfan. Die 42-Jährige besucht regelmäßig die für sie und die royale Familie bereitgestellte Ehrenloge beim Turnier in Wimbledon. Und auch selbst greift Kate zum Schläger. Vergangenes Jahr hatte sie vor dem Start des Grand-Slam-Turniers die Schweizer Tennislegende Roger Federer (42) getroffen. Gemeinsam schlugen sie ein paar Bälle und schauten beim Training der Balljungen zu.

Im Moment muss sich Kate aber vermutlich weiter schonen. Bei "Trooping the Colour" zeigte sie sich zum ersten Mal in diesem Jahr bei einem offiziellen Auftritt. Sie hatte im März öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich einer "präventiven Chemotherapie" unterzieht. "Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der sich einer Chemotherapie unterzieht, weiß, gibt es gute und schlechte Tage", schrieb Kate am 14. Juni auf der Plattform X. "An diesen Tagen fühlt man sich schwach und müde und muss sich der Erholung seines Körpers hingeben. Aber an guten Tagen, an denen man sich stärker fühlt, möchte man das Beste daraus machen, sich wohl zu fühlen", so die 42-Jährige.

Weiter hoffe sie, "im Laufe des Sommers an einigen öffentlichen Auftritten teilnehmen zu können, weiß aber auch, dass ich noch nicht über den Berg bin". Ihre Behandlung laufe noch und werde noch einige Monate dauern, erklärte sie weiter.