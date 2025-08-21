Stars Wolke Hegenbarth: Sie ist schon seit sechs Jahren verheiratet

Wolke Hegenbarth - June 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin lüftet ein überraschendes Geheimnis: Sie hat ihrem Partner schon vor Jahren das Jawort gegeben.

Wolke Hegenbarth gibt ein überraschendes Update zu ihrem Privatleben.

Die ‚Mein Leben und ich‘-Darstellerin ist seit 2016 mit ihrem Partner Oliver Vaid zusammen. 2019 kam ihr gemeinsamer Sohn Avi (5) zur Welt. Kürzlich wurde in den Medien berichtet, dass das Paar jüngst geheiratet habe. Dabei handelt es sich allerdings um ein Missverständnis: Tatsächlich sind die Schauspielerin und der Sales Director schon viel länger unter der Haube.

„Es ist schon vor sechs Jahren geschehen, vor Avis Geburt. Einfach weil wir dachten, es ist generell etwas Schönes, wenn das Kind in die Ehe hineingeboren wird“, verriet der 39-Jährige gegenüber ‚Gala‘. „Es ist diese altmodische, romantische Vorstellung, dass wir dann offiziell eine Familie sind.“

Das Paar gab sich in einem Berliner Standesamt das Jawort – zu einem ganz besonderen Zeitpunkt. Wolke Hegenbarth war damals im neunten Monat schwanger. „Zehn Tage später kam Avi, drei Wochen zu früh. Wir haben es gerade noch so geschafft“, schmunzelte die 45-Jährige. Doch warum hielt das Paar die Trauung so viele Jahre lang geheim? „Unsere eigentliche Hochzeit wollten wir später in Indien feiern. Deshalb haben wir zunächst auch so gut wie niemandem davon erzählt“, erklärte Oliver Vaid.

Wegen der Corona-Pandemie und anderer Umstände mussten die Turteltauben ihre große Hochzeitsfeier jedoch immer wieder verschieben. Aufgegeben haben sie den Plan noch nicht – realistisch schätzen sie allerdings ein, dass „vor 2027“ nichts daraus wird.