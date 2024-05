Film Wonder Woman 3: Film wird es wohl nie geben

Gal Gadot and Patty Jenkins - Critics Choice Awards 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 18:00 Uhr

Patty Jenkins hat bestätigt, dass ein dritter ‚Wonder Woman‘-Film „wahrscheinlich“ nie gedreht wird.

Die 52-jährige Regisseurin hatte 2017 den Superheldenfilm mit Gal Gadot in der Hauptrolle und dessen Fortsetzung ‚Wonder Woman 1984‘ inszeniert, hat aber nun zugegeben, dass ein weiterer Einstieg in die Serie unwahrscheinlich ist, da Warner Bros. „vorerst nicht daran interessiert“ sei, weitere Filme des Franchise zu drehen.

Während eines Auftritts in Max‘ ‚Talking Pictures Podcast‘ wurde Patty gefragt, ob ein dritter ‚Wonder Woman‘-Streifen definitiv vom Tisch sei, und sie sagte: „Ja, vorerst, aber wahrscheinlich für immer. Warner Bros. sind vorerst nicht daran interessiert, ‚Wonder Woman‘ zu machen.“ Die Filmemacherin hatte an einem dritten Film der Reihe gearbeitet, der jedoch verschoben wurde, nachdem James Gunn und Peter Safran die DC Studios übernommen und beschlossen hatten, das Superhelden-Kinouniversum neu zu starten. Patty wünschte den beiden alles Gute und gab zu, dass die Überarbeitung des DC-Franchise keine „leichte Aufgabe“ war. Sie sagte: „Es ist keine leichte Aufgabe, was mit DC los ist. James Gunn und Peter Safran müssen ihrem eigenen Herzen folgen und ihre eigenen Pläne schmieden. Ich weiß nicht, was sie vorhaben und warum… Ich habe Verständnis dafür, was für eine große Aufgabe das ist.“

Im Jahr 2020 wurde angekündigt, dass Patty an ‚Star Wars: Rogue Squadron‘ arbeitet, aber sie verließ den Film aufgrund ihrer Verpflichtungen für den dritten ‚Wonder Woman‘-Film. Da der Superhelden-Streifen nun jedoch auf Eis gelegt wurde, arbeitet die Regisseurin wieder mit Lucasfilm zusammen und schreibt derzeit ein Drehbuch für den Sci-Fi-Film. Sie erklärte: „Als ich Star Wars verließ, um ‚Wonder Woman 3‘ zu machen, und ich anfing, daran zu arbeiten, sprachen wir darüber: ‚Nun, vielleicht kehre ich nach ‚Wonder Woman 3‘ zu ‚Star Wars‘ zurück, also haben wir einen Deal abgeschlossen, um das zu erreichen.“