Praktischer Grund Workout: Darum trainiert Lenny Kravitz in seiner Lederhose

Mit Lederhose und Sonnenbrille kann man Lenny Kravitz auch im Fitnessstudio antreffen. (hub/spot)

SpotOn News | 01.05.2024, 16:17 Uhr

Ein Video mit Lenny Kravitz in Lederhose und mit Sonnenbrille beim Kraftsport ist zum Hit geworden. Nun erklärte der Musiker die Gründe für sein ungewöhnliches Outfit im Fitnessstudio.

Vor drei Wochen hat Lenny Kravitz (59) mit einem Social-Media-Video für Aufsehen gesorgt. Es zeigt ihn im Fitnessstudio beim Workout mit einer Langhantel. Das Ungewöhnliche: Der Rockstar trägt dabei schwarze Lederhose, Netz-Tank-Top und eine Sonnenbrille. Nun erklärte Kravitz den praktischen Grund für seine ungewöhnliche Trainingskleidung.

"Ich trainiere immer in Lederhose oder Jeans und Stiefeln und was auch immer – wenn ich nicht gerade Ausdauersport mache", sagte der 59-Jährige in einem Interview mit "Variety". Beim Ausdauertraining trage er "natürlich" Sportklamotten, "weil ich überall schwitze. Aber wenn ich Gewichte hebe, schwitze ich nicht so sehr".

Lenny Kravitz fügte hinzu, er komme oft "von irgendwoher oder gehe irgendwo hin" für seine Fitnessstudio-Besuche. "Und es ist mir einfach egal. Ich schaue rein, habe 45 Minuten Zeit, wir legen los und ich gehe dorthin, wo ich hin will." Er mache das also nicht wegen des Effekts, erklärt er weiter über sein Lederhose-Sport-Video, das auf Twitter und Instagram zum Hit wurde: "Ich habe das nicht gemacht, um zu sagen: 'Oh, ich will so anders sein und Lederhose und eine Brille tragen.' Nein, es ist einfach so, dass ich von der Straße hereinkomme."

"Ich weiß, was ich tue"

Auch Kritik an der Übung, die Kravitz in dem Clip vorführt, scheint ihn nicht zu interessieren. "Ich weiß, was ich tue", sagte er "Variety". "Und mein Trainer weiß, was er tut. Und ich kenne meinen Körper und weiß, was er tut, was er kann und wie er sich anfühlt, und alles ist gut. Ich habe mit Spitzensportlern trainiert, ich habe mit Footballspielern, NFL- und NBA-Stars trainiert. Ich habe mit MLB-Stars, Wrestlern und Boxern trainiert. Ich habe mit ihnen allen gespielt. Ich werde keine Namen nennen, aber es sind alles Leute, die ihr kennen würdet. Und sie werden euch sagen, dass ich sehr ernsthaft trainiere."