Stars Wurde ‚Friends‘ von ‚Seinfeld‘ inspiriert?

Jerry Seinfeld - September 2018 - Avalon - Good Foundation BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2026, 13:00 Uhr

Jerry Seinfeld glaubt, dass ‚Friends‘ von seiner nach ihm benannten Sitcom inspiriert wurde.

Der 72-jährige Komiker spielte zwischen 1989 und 1998 in der erfolgreichen TV-Sitcom ‚Seinfeld‘ eine fiktive Version seiner selbst, und Jerry ist überzeugt, dass NBC versuchte, den Erfolg seiner eigenen Serie zu kopieren, als der Sender 1994 ‚Friends‘ startete. Beim ‚Netflix Is a Joke Festival‘ im Greek Theatre sagte er: „Meine Show lief – ’89, ’90. ‚Friends‘ kam ein paar Jahre später.“ Er fuhr fort: „Ich glaube, NBC hat meine Show gesehen und gesagt: ‚Hey, das funktioniert ziemlich gut. Warum versuchen wir nicht dasselbe mit gut aussehenden Leuten?‘ Und das war eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.“

Jerry scherzte außerdem darüber, warum er sich seine eigene Serie niemals anschauen würde. Er erklärte: „Ich bin Seinfeld. Warum sollte ich ‚Seinfeld‘ anschauen? Würdest du vor deinen Badezimmerspiegel treten und sagen: ‚Das ist fantastisch. Ich liebe diese Show. Ich bin in jeder Folge dabei.'“

Unterdessen gab Jerry kürzlich zu, dass er „Unrecht“ hatte, als er der „extremen Linken“ die Schuld daran gab, Comedy zu zerstören. Der TV-Star sorgte für Aufsehen, als er behauptete, Fernsehkomödien befänden sich in einer Krise, weil Autoren zu viel Angst hätten, „andere Menschen zu beleidigen“. Später nahm er diese Aussagen jedoch zurück. Im Podcast ‚Breaking Bread‘ von Tom Papa erklärte Jerry: „Ich habe gesagt, dass die ‚extreme Linke‘ die Kunst der Comedy unterdrückt habe. Das habe ich gesagt. Aber das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. […] Ich nehme das hiermit offiziell zurück. Das haben sie nicht.“