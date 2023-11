Reality-TV-Star im Interview Yasin Mohamed: „Das Dschungelcamp würde mich auf jeden Fall reizen“

Yasin Mohamed ist ab 9. November in "Good Luck Guys" zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 09.11.2023, 12:22 Uhr

Yasin Mohamed spricht im Interview über seine Teilnahme an der neuen Realityshow "Good Luck Guys", seine bisherigen Reality-TV-Erfahrungen und den Umgang mit Hate.

Mit "Good Luck Guys" geht eine neue Realityshow bei Joyn an den Start. Auf die zwölf Teilnehmenden wartet kein entspannter Thailand-Urlaub, sie müssen vielmehr jegliche Luxusgegenstände abgeben und karge Hütten beziehen. Am Lost Beach treten sie in Duos zu verschiedenen Challenges an und müssen Perlen sammeln. Am Ende winkt ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro.

"Ich wollte mich selbst einfach mal einer Extremsituation aussetzen und schauen, ob ich immer noch so cool und gelassen bin, wenn mir mal all der 'Luxus' genommen wird", erklärt Kandidat Yasin Mohamed (32) im Interview mit spot on news über die Motivation zu seiner Teilnahme. "Außerdem liebe ich Challenges und gehe gerne an meine Grenzen."

Video News

Die größte Herausforderung und das Schlimmste sei für ihn letztendlich der Verzicht auf Essen gewesen, berichtet der Reality-Star, der durch "Temptation Island", "Kampf der Realitystars" oder "Ex on the Beach" bekannt wurde. "Das Hungern hat mich wirklich fertig gemacht. Die Schlafsituation war auch nicht easy, aber das seht ihr dann in der Sendung", erzählt er lachend. Allgemein sei er "mit jedem echt gut klargekommen, ich bin ja ein sehr offener und unkomplizierter Mensch". Neben Paco Herb ("Kampf der Realitystars") kannte er Aurelia Lamprecht ("Love Island"), Dominik Brcic ("Ex on the Beach") und Michelle Daniaux ("Temptation Island") schon vor der Show.

Weitere Teilnehmer sind Jade Übach ("Der Bachelor"), Juliano Fernandez ("Are You The One?"), Kevin Schäfer ("Charming Boys"), Melissa Heitmann ("Temptation Island"), Michael Schüler ("Are You The One?"), Michaela Barresi ("Yes we camp!") und Zoe Saip ("Kampf der Realitystars").

"In den Shows bin ich 100 Prozent ich"

Mohamed kann wie seine Kollegen bereits auf eine Reality-TV-Karriere zurückblicken und fiel in vielen Sendungen durch seine feierwütigen Auftritte und sprunghaftes Datingverhalten auf. Eine Teilnahme oder eine Aktion in einer Show habe er noch nie bereut, erklärt der TV-Star im Gespräch. "Alles, was ich in den Shows mache, bin 100 Prozent ich. Klar habe ich auch schon den ein oder anderen Fehler gemacht, aber daraus lerne ich. Und für den Zuschauer ist es ja auch ganz unterhaltsam", weiß Yasin. Natürlich sei es nie schön, wenn er für sein Verhalten in den sozialen Medien Hate abbekomme, "aber ich lasse das zum Glück gar nicht an mich ran. Wichtig ist mir, was meine Familie und meine engsten Freunde von mir denken und keine Fremden im Internet. Neid und Hate sind ja am Ende doch auch eine Form der Anerkennung", so der Reality-Profi.

Zu seinen Erfahrungen in Datingshows erklärt Mohamed: "Der Vorteil ist natürlich, dass man kein Handy oder Social Media hat und den anderen in der Produktionszeit abseits von äußeren Einflüssen kennenlernen kann. Man verbringt natürlich unglaublich viel Zeit zusammen, dadurch ist die Zeit umso intensiver. Nachteil ist, dass man nicht weiß, wie das Ganze im Alltag im Anschluss funktioniert." Auf die Frage zu seinem aktuellen Beziehungsstatus hält er sich bedeckt: "Das bleibt erst mal ein Geheimnis." Auch wie er zu Yeliz Koc (29) steht, mit der er sich vermehrt auf Social Media zeigt, will er nicht verraten: "Das wüsstet ihr wohl gerne", lacht er.

In Sachen Reality-TV-Karriere hat der "Good Luck Guys"-Kandidat im Übrigen noch eine besondere Show auf seinem Wunschzettel: "Ich bin eigentlich offen für alles. Das Dschungelcamp würde mich auf jeden Fall reizen."

"Good Luck Guys" feiert am 9. November mit einer Doppelfolge auf Joyn Premiere. Wöchentlich werden jeden Donnerstag zwei weitere der insgesamt 20 Folgen abrufbar sein. Bei Joyn Plus+ können Nutzer eine Preview der Doppelfolgen sehen.