Musik Yeah-Yeah-Yeahs-Rockerin Karen O sagte wegen ‚Familiennotfall‘ Olivia Rodrigos Festival ab

Karen O - AVALON - London - June 2022 - Yeah Yeah Yeahs performing at Brixton Academy BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 19:00 Uhr

Yeah-Yeah-Yeahs-Rockerin Karen O sagte ihren Auftritt bei Olivia Rodrigos erstem Festival wegen eines „Familiennotfalls“ ab.

Die 47-jährige Sängerin zeigte sich traurig darüber, dass sie nicht beim ‚Daisy Chain Fields‘-Festival des 23-jährigen Pop-Superstars im Great Park in Irvine, Kalifornien, auftreten konnte. Das Festival fand am Samstag (29. August) statt und bot unter anderem Auftritte von Stevie Nicks (78) und der 58-jährigen Sarah McLachlan.

Auf Instagram schrieb Karen O: „Wegen eines Familiennotfalls konnte ich nicht bei Daisy Chain auftreten. Ich bin sehr traurig, dieses herstorische Musikereignis zu verpassen, aber ich bin dort, wo ich am dringendsten gebraucht werde – bei meiner Familie an der Ostküste.“ Sie fügte hinzu, wie dankbar sie Olivia für ihren Einsatz sei, „für Frauen, von Frauen, die total rocken“ und sandte „ganz viel Liebe“.

Fans eilten in die Kommentarspalte des Beitrags, um der Künstlerin und ihrer Familie alles Gute zu wünschen. Eine Person schrieb: „Ich war traurig, dass du nicht kommen konntest, aber ich bin froh, dass du deine Familie an erste Stelle stellen konntest. Ich hoffe, bei deiner Familie wird alles gut. Bitte spiel nächstes Jahr bei Daisy Chain!“ Ein zweiter Follower schrieb: „Du hast gefehlt, aber das Leben ist eben das Leben. Ich schicke dir ganz viel magische Liebe.“ Und ein dritter Fan schrieb: „Wir lieben dich und hoffen, dass alles in Ordnung ist!“

Obwohl Karen O nicht beim ‚Daisy Chain Fields‘-Festival dabei sein konnte, sagte ein Besucher, ihre Musik sei „während des gesamten Festivals ohne Unterbrechung über die Lautsprecher gespielt“ worden, darunter ‚Maps‘ und ‚Heads Will Roll‘. Die Person fügte hinzu: „Wir hatten also alle das Gefühl, dass du im Geiste bei uns warst.“

Olivia holte bei der Veranstaltung schließlich Stevie Nicks, Sarah McLachlan und die 52-jährige Alanis Morissette als besondere Gäste auf die Bühne. Alle Künstlerinnen des ausschließlich weiblichen Line-ups – zu dem auch Chappell Roan und Doechii, beide 28, sowie die 27-jährige Rachel Chinouriri gehörten – verzichteten auf ihre Auftrittsgagen. Die Erlöse kamen Organisationen zugute, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen.

‚Daisy Chain Fields‘ sammelte bereits vor dem Festival zehn Millionen Dollar für zehn gemeinnützige Organisationen. Nach einer Spendenverdopplung durch die 62-jährige Philanthropin Melinda French Gates stieg die Summe kurz darauf auf 20 Millionen Dollar.

Yeah Yeah Yeahs wurden im Jahr 2000 in New York City von Karen O, dem 51-jährigen Nick Zinner und dem 48-jährigen Brian Chase gegründet. Drei Jahre später gelang ihnen mit ihrem Riesenhit ‚Maps‘ der internationale Durchbruch.