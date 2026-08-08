Stars Fleetwood Mac: Versöhnung bei Lindsey Buckingham und Stevie Nicks

Stevie Nicks and Lindsey Buckingham - Oslo Spektrum concert - 2013 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2026, 11:00 Uhr

Die beiden Fleetwood-Mac-Stars haben ihre Differenzen offenbar beigelegt.

Lindsey Buckingham und Stevie Nicks stehen wieder regelmäßig in Kontakt.

Der Musiker, der von 1972 bis 1976 mit seiner Fleetwood-Mac-Bandkollegin liiert war, hat verraten, dass es ihm gelungen ist, seine Freundschaft mit Stevie wieder aufzubauen. Lindsey verriet gegenüber ‚E! News‘: „Fleetwood Mac haben an einer Dokumentation gearbeitet. Ich glaube, der Prozess, sie zu machen, war für uns alle eine Art heilsamer Kreislauf. Was dadurch passiert ist, und das ist das Wichtigste … wir hatten die Dinge 2019 hinter uns gelassen, zumindest aus meiner Sicht nicht an einem besonders guten Punkt und aus all den falschen Gründen. Niemand war glücklich damit, und all das ist geheilt und aufgearbeitet worden.“

Die Versöhnung könnte eines Tages sogar zu weiteren gemeinsamen Tourneen führen – doch Lindsey ist vor allem die Ruhe wichtig, die sie in jüngster Zeit gefunden haben. Der 76-Jährige fügte hinzu: „Stevie und ich sprechen mittlerweile ständig miteinander.“ Im vergangenen Jahr hatte Mick Fleetwood offenbart, dass er sich wünschte, Stevie und Lindsey würden ihre Differenzen beilegen.

Gegenüber ‚Us Weekly‘ enthüllte der Musiker, der die legendäre Rockband in den 1960er-Jahren mitgründete: „Ich habe immer die Vorstellung, dass [Stevie] und Lindsey sich wieder etwas besser verstehen und einfach sagen, dass für beide alles in Ordnung ist. Aber wir hatten eine unglaublich erfolgreiche Karriere.“ Der 79-Jährige hatte geplant, die Band wieder zusammenzubringen, bevor Christine McVie im November 2022 im Alter von 79 Jahren starb. Mick gab zu, dass es ihm nach Christines Tod „schwerfiel“, wieder eine Richtung zu finden. „Ich vermisse es, so viel zu spielen wie früher. Ich hoffe, dass nächstes Jahr, auf die eine oder andere Weise, irgendeine Band irgendwo sagt: Komm vorbei und spiel Schlagzeug oder so etwas“, gestand er.