Musik Pitbull über Dolly Parton: ‚Sie glaubte an mich, als viele andere es nicht taten‘

Trilogy Tour 2024 Pitbull - Richard Thigpen/The Photo Access/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2026, 18:00 Uhr

Pitbull sagt, die verstorbene Dolly Parton habe „an mich geglaubt, als viele andere es nicht taten“.

Der ‚Fireball‘-Sänger trat diese Woche im Northwell at Jones Beach Theater in Wantagh, New York, auf und nahm sich während des Konzerts die Zeit, Dolly zu würdigen, die am Dienstag (25. August) im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Kampf gegen Krebs gestorben war.

Er sagte zum Publikum: „Wir haben hier eine großartige Zeit und drehen völlig durch, aber es gab jemanden, die für mich etwas ganz Besonderes war, die mir Liebe entgegenbrachte und an mich glaubte, als viele andere es nicht taten, und die mir eine Chance gab. Und ihr Name ist Dolly Parton.“ Er schwärmte weiter, dass die Sängerin ein unglaubliches Leben geführt habe und eine hart arbeitende Frau war, die gleichzeitig intelligent, kultiviert, lustig, kraftvoll, einschüchternd, aber vor allem ein guter Mensch mit einem guten Herzen war. Und weiter: „Sie hat mir sehr viel Liebe entgegengebracht. Deshalb ist das hier all den Menschen im Publikum gewidmet, aber vor allem der Legende, die für immer weiterleben wird: Dolly Parton.“ Pitbull spielte anschließend seine 2024 veröffentlichte Zusammenarbeit mit Dolly, ‚Powerful Women‘, eine Neuinterpretation von Dollys Klassiker ‚9 to 5‘.

Pitbulls weiteres Beispiel für Dollys Großzügigkeit folgt auf Erinnerungen von Stevie Nicks, die verriet, sie habe mit der Country-Ikone im Studio „die beste Woche überhaupt“ verbracht. Die Fleetwood-Mac-Frontfrau nahm mit der verstorbenen Country-Legende das Duett ‚What Has Rock And Roll Ever Done For You‘ für deren 2023 erschienenes Album ‚Rockstar‘ auf. Nach dem Tod der ‚Jolene‘-Interpretin erinnerte sich Stevie daran, ihre ganz persönliche „Meisterklasse“ von Dolly erhalten und die Ehre gehabt zu haben, mitzuerleben, wie diese sich für das Projekt in einen „Rockstar“ verwandelte.

Neben einem gemeinsamen Foto mit Dolly veröffentlichte sie auf Instagram einen Brief über diese Erfahrung. Darin schrieb sie: „Ich verbrachte eine Woche mit Dolly in Nashville, um einen meiner Songs gemeinsam mit ihr für ihr Album ‚Rockstar‘ aufzunehmen. Die beste Woche überhaupt. Eine Woche mit Dolly war für mich wie eine Meisterklasse. Ich versuchte, wie ein Schwamm zu sein – und in diesen wenigen Tagen alles von ihr aufzusaugen, was ich nur lernen konnte.“ Von Dolly zu lernen sei einfach gewesen, weil sie „eine wirklich gute Lehrerin war“. Nicks fügte hinzu: „Ich glaube, sie sah in mir eine wirklich gute Schülerin; ich versuchte einfach zuzuhören. Sie sagte, sie könne ein Rockstar werden – und ich sah dabei zu, wie sie das tat.“