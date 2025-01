An Weihnachten YouTuber MrBeast hat sich mit Partnerin Thea Booysen verlobt

MrBeast ist mit mehr als 340 Millionen Followerinnen und Followern der erfolgreichste YouTuber. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 09:16 Uhr

YouTube-Star MrBeast und seine Freundin Thea Booysen haben sich über die Weihnachtsfeiertage verlobt. Das gab der Content Creator am 1. Januar 2025 bekannt.

MrBeast (26) und seine Freundin Thea Booysen (27) haben sich verlobt. Das gab der YouTube-Star (mit bürgerlichem Namen Jimmy Donaldson), am Neujahrstag 2025 in den sozialen Medien bekannt. Der Antrag fand demnach an den Weihnachtsfeiertagen statt.

Auf Instagram teilte der 26-Jährige mehrere Fotos, die das Paar in blauen Weihnachtspullovern im Partnerlook zeigen. Auf einem Schnappschuss kniet MrBeast vor Booysen, auf einem weiteren Foto zeigt sie strahlend ihre Hand mit Ring am Finger in die Kamera. "Euer Junge hat etwas getan", schrieb MrBeast dazu.

Im Interview mit dem "People"-Magazin gab das frisch verlobte Paar weitere Details zum Antrag preis. Die beiden hätten die Weihnachtsfeiertage gemeinsam mit ihren beiden Familien verbracht, Thea Booysens Familie reiste extra aus Südafrika an. "Wir haben gerade Geschenke geöffnet, und für das letzte Geschenk bat er mich, meine Augen zu schließen, weil es eine Überraschung ist", so Booysen.

Hochzeit soll "intim" und "privat" sein

MrBeast fügt hinzu: "Ich habe extra eine große Kiste fallen lassen, um ein Geräusch zu machen, bevor ich ihr das echte Geschenk – mit dem Ring darin – gebe. Und dann ging ich auf ein Knie und fragte sie." Als Booysen ihre Augen öffnete, habe sie "natürlich Ja" gesagt und sei "sehr glücklich" gewesen.

Weiter erklärt MrBeast, er habe gewollt, dass der Antrag eher privat und im kleinen Rahmen abläuft: "Meine Freunde dachten, ich würde den Antrag auf eine sehr öffentliche Art und Weise machen wollen, wie eine Art Spektakel beim Super Bowl oder einer anderen großen Veranstaltung, aber ich wusste, dass ich das Gegenteil wollte, nämlich etwas sehr Privates und Intimes", erklärte er.

MrBeast, der den am meisten abonnierten YouTube-Account weltweit betreibt, und Thea Booysen, ebenfalls Gamerin und Internet-Star aus Südafrika, lernten sich 2022 über gemeinsame Freunde in ihrem Heimatland kennen. Seinen ersten gemeinsamen Auftritt hatte das Paar im April 2022 bei den Kids' Choice Awards.

Seit 2012 hat MrBeast mehr als 340 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf der Plattform YouTube gesammelt und betreibt damit den erfolgreichsten Kanal der Plattform. Auf dem Kanal teilt er Videos mit aufwendigen Wettbewerben, Challenges und Stunts. Seinen großen Tag will der Content Creator und Unternehmer aber abseits des Spotlights abhalten, wie er gegenüber "People" sagte.