Stars Lainey Wilson: Dankbar für Verlobung mit Devlin ‚Duck‘ Hodges

Lainey Wilson - CMA Close Up Stage during the CMA Fest 2024 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 16:00 Uhr

Lainey Wilson scherzte darüber, dass Devlin ‚Duck‘ Hodges mutig sei, sie zu heiraten.

Die 32-jährige Country-Sängerin hatte sich im letzten Monat nach vier gemeinsamen Jahren mit dem ehemaligen NFL-Star verlobt und ist dankbar, jemanden gefunden zu haben, der ihren geschäftigen Lebensstil unterstützt.

Wilson erzählte in der ‚The Kelleigh Bannen Show‘-Talkshow auf Apple Music Country: „Er ist ein mutiger Mann. Zunächst einmal: Wer mit diesem Lebensstil, so viel im Geschäft und ständig unterwegs zu sein, einverstanden ist, der wurde mir vom Himmel geschickt.“ Die ‚Heart Like a Truck’-Sängerin, die für ihre ihre typischen Schlaghosen bekannt ist, fügte witzelnd hinzu, dass sie das Outfit bei ihrer Hochzeit aber nicht tragen würde: „Ich werde ein Kleid tragen. Ich habe noch nicht alles gekauft. Wir haben noch nicht einmal ein Datum oder so etwas festgelegt.“ Der 28-jährige Fußballer entwarf Laineys Verlobungsring selbst und ließ sich dabei von dem Schmuck inspirieren, den die Künstlerin ihm am Anfang ihrer Beziehung gezeigt hatte.