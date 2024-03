Musik Yungblud: So wird sein neues Album

Yungblud performs live at the announcement of Bludfest 2024 at Camden Stables - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2024, 12:02 Uhr

Der Alternative-Rocker spricht über seine kommende Studioplatte.

Yungblud verrät Details zu seinem neuen Album.

Der britische Alternative-Rock-Musiker plaudert aus, was die Fans vom Nachfolger seines selbstbetitelten Albums aus dem Jahr 2022 erwarten können. Damit will der 26-Jährige ein neues Kapitel in seiner Musikkarriere markieren.

Im Interview mit ‚NME‘ erklärt er: „Es wurde in England gemacht. Es wurde im Norden gemacht, und ich habe die Erzählung umgedreht, in der ich über die Dunkelheit gesungen habe. Dieses Album ist das Licht. Es geht darum, das alles zu überstehen; es ist positiv. Es ist dieses Gefühl im Magen, wenn man Oasis, The Verve, Bowie, Suede oder Madonna hört. Es gibt mir das Gefühl, dass ich heute aufstehen kann. Es gibt mir das Gefühl, dass ich unbesiegbar bin und dass ich alles schaffen kann – so klingt dieses neue Album.“

Der ‚Fleabag‘-Interpret zählt auf: „Stone Roses, Amy Winehouse – alles, was im Grunde genommen Arbeit an meiner Seele geleistet hat. Bei allem, was ich bisher gemacht habe, ging es um das Herz und den Kopf und darum, sicherzustellen, dass ich gebildet bin, dass ich meine Stimme benutze. Dass ich aus dem Herzen spreche, Leute treffe, laut bin, frech bin.“

Diese „Unverfrorenheit“ und „Frechheit“ sei sehr wichtig für Yungblud gewesen. „Es geht darum, dass ich mich frage: ‚Was will mir meine Seele sagen? Was fühle ich in meinen Fingerspitzen, wenn du ‚Live Forever‘, ‚Valium Skies‘ oder ‚Screamadelica‘ auflegst?“, schildert er.