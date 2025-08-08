Musik Yungblud: Überraschendes Konzert bei der Eröffnung seines Fanclubs in London

Yungblud - Tom Pallant Denmark street launch BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 14:00 Uhr

Der Star hat seine Fans bei der Eröffnung seines Ladens und Fanclubs in London mit einem Straßenauftritt überrascht.

Yungblud hat seine Fans bei der Eröffnung seines ‚Beautifully Romanticised Accidently Traumatized‘-Fanclubs in London mit einem Straßenauftritt überrascht.

Der 27-jährige Rocker verkündete über Social Media, dass er am 7. August in der Denmark Street 20 seinen „ersten Laden und Fanclub“ in der Stadt eröffnen werde.

Und wer am Donnerstag (7. August) zum Veranstaltungsort kam, durfte sich über ein ganz besonderes Highlight freuen. Der ‚Fleabag‘-Sänger spielte bei dem Event, nur mit einem Kilt im Union-Jack-Stil bekleidet, ein spontanes Konzert. Den Fans wurden dabei Songs wie ‚The Funeral‘, ‚Strawberry Lipstick‘, ‚Zombie‘ und ‚Lovesick Lullaby‘ geboten.

Die berühmte Straße in London ist reich an Musikgeschichte: Künstler wie die Rolling Stones, David Bowie, Sir Elton John, die Kinks, Black Sabbath und die Sex Pistols haben dort ihre Musik aufgenommen, geprobt oder gelebt. Yungblud verkündete bei der Veranstaltung die wichtige Botschaft, dass man die Straße, die auch den Spitznamen „Londons Tin Pan Alley“ trägt, am Leben erhalten solle. Der Musiker sagte: „Haltet die Denmark Street am Leben. Haltet die britische Musik am Leben. Haltet die Kraft der britischen Musik am Leben.“