Musik The Rolling Stones enthüllen ‚Foreign Tongues‘-Tracklist mit übersetzten Songtiteln

The Rolling Stones - Kevin Mazur BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 18:00 Uhr

The Rolling Stones haben die komplette Tracklist ihres neuen Albums 'Foreign Tongues' enthüllt – mit mehrsprachigen Songtiteln.

Die Rolling Stones haben die Songliste ihres neuen Albums ‚Foreign Tongues‘ vorgestellt – und zwar wortwörtlich in fremden Sprachen.

Abgesehen von den ersten beiden Tracks ‚Rough and Twisted‘ und ‚In The Stars‘ haben die legendären Rock-’n’-Roller die Songtitel unter anderem ins Französische, Japanische, Portugiesische, Niederländische, Spanische, Polnische, Schwedische, Dänische, Norwegische, Indonesische und Filipino übersetzt. ‚Foreign Tongues‘ enthält außerdem eine Coverversion des ‚You Know I’m No Good‘-Klassikers von Amy Winehouse sowie Beiträge von Paul McCartney, Steve Winwood und Robert Smith von The Cure.

Gitarrist Ronnie Wood nahm außerdem ein Gitarrensolo als Tribut an den im Juni 2025 verstorbenen Brian Wilson von den Beach Boys für den Song ‚Back In Your Life‘ auf. Während eines Auftritts in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ sagte Ronnie jetzt: „Ich war an diesem Tag so bewegt und enttäuscht und traurig, ich hatte so viele Gefühle, weil Brian Wilson an diesem Tag gestorben ist. Das werde ich nie vergessen.“ In derselben Woche starb auch Sly Stone von der Band Sly the Family Stone, was Ronnie umso trauriger stimmte. „Das kam einfach durch meine Gitarre heraus, dieses Gefühl, weißt du, in nur einem Take … ich habe das nicht gemacht, die Gitarre hat sich selbst gespielt.“

Frontmann Mick Jagger verriet kürzlich, dass er Robert Smith persönlich gefragt habe, auf ‚Foreign Tongues‘ mitzusingen, nachdem sich die beiden zufällig im Londoner Studio begegnet waren, in dem die Rolling Stones das Album aufgenommen hatten. Bei einem Event mit Conan O’Brien in Brooklyn sagte er: „Ich kam eines Tages nach London, um meine Vocals aufzunehmen, und da stand dieser Typ mit dem Rücken zu mir und trug dieses lange Gewand. Als er sich umdrehte, war es voller Lippenstift. Ich sagte: ‚Ich habe dich noch nie getroffen, aber du bist Robert Smith von The Cure.‘ Er sagte: ‚Ja!‘ Ich sagte: ‚Wenn du schon hier bist, sollten wir besser etwas zusammen machen.‘ Er singt Background-Vocals.“

Conan scherzte daraufhin, es wäre „wirklich lustig“ gewesen, wenn die Stones Paul McCartney hätten „vorsingen lassen“, um einen Gastauftritt auf ‚Foreign Tongues‘ zu bekommen. Wie Robert Smith arbeitete auch die Beatles-Legende im Studio nebenan, während die Stones ihr Album ‚Hackney Diamonds‘ von 2023 aufnahmen. Gitarrist Keith Richards (82) fügte hinzu: „Er wollte vorbeikommen und mit der Band spielen. Er wollte dieses Kästchen abhaken.“

Auch der verstorbene Stones-Schlagzeuger Charlie Watts ist auf dem Album zu hören. Er hatte in den letzten Jahren seines Lebens an mehreren neuen Songs gearbeitet – darunter ‚Hit Me In The Head‘ – bevor er im August 2021 im Alter von 80 Jahren starb. Mick deutete an: „Das [‚Hit Me In The Head‘] haben wir mit Charlie in LA aufgenommen. Es ist ein richtig schneller Punkrocker. Ein superschneller Song.“ Für den Rest des Albums sitzt Steve Jordan am Schlagzeug. Keith sagte: „Er wurde von Charlie empfohlen. Charlie hat den Staffelstab an ihn weitergegeben.“

Das neue Album wurde in den Metropolis Studios in West-London aufgenommen und soll den unverwechselbaren Sound der Band einfangen, während gleichzeitig neue klangliche und lyrische Wege beschritten werden. ‚Foreign Tongues‘ erscheint am 10. Juli.

Tracklist von ‚Foreign Tongues‘:

1. Rough And Twisted

2. In The Stars

3. Jealous Love (Amante Jalouse auf Französisch)

4. Mr Charm (ミスターチャーム auf Japanisch)

5. Divine Intervention (Intervencao Divina auf Portugiesisch)

6. Ringing Hollow (Rinkelende Holte auf Holländisch)

7. Never Wanna Lose You (No quiero perderte nunca auf Spanisch)

8. Hit Me In The Head (Calpiscimi in testa auf Italienisch)

9. You Know Im No Good (Wiesz ze jestem do niczego auf Polnisch)

10. Some Of Us (Nagra av oss auf Schwedisch)

11. Covered In You (Daekket i dig auf Dänisch)

12. Side Effects (Bivirkninger auf Norwegisch)

13. Back In Your Life (Kembali ke dalam hidupmu auf Indonesisch)

14. Beautiful Delilah (Magandang Delilah auf Filipino)