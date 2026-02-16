Stars Yvonne Catterfeld: Zwischen Mutterglück und frühem Aufstehen

Yvonne Catterfeld arrives for the 72nd Lola - German Film Award 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 14:00 Uhr

Yvonne Catterfeld ist nicht nur eine gefeierte Sängerin und Schauspielerin, sondern auch eine engagierte Mutter.

Bei der „Medienboard“-Party während der Berlinale zog sie alle Blicke auf sich: In einem leuchtend orangen Anzug mit kurzer Felljacke und ihrer halb hochgesteckten Haarpracht präsentierte sie sich selbstbewusst und spricht mit ‚Bunte‘ über ihre Rolle als Mama und was ihr dabei besonders schwerfällt.

Die Sängerin (46) meistert den Spagat zwischen Beruf und Familie, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ihr Alltag beginnt früh: Um 6.15 Uhr muss sie für die Schule ihres Sohnes aufstehen, obwohl sie sich selbst als „Nachteule“ beschreibt. Schlafmangel gehört zum Programm, und besonders mit zunehmendem Alter merkt sie die Auswirkungen. „Früh aufstehen fällt mir wirklich schwer“, gesteht sie in einem Interview mit ‚Bunte‘.

Privat widmet Yvonne Catterfeld sich mit voller Hingabe ihrer Rolle als Mutter. Vor allem das Zusammensein mit ihrem zehnjährigen Sohn erfüllt sie. Nach der Trennung von Schauspielkollege Oliver Wnuk, mit dem sie 14 Jahre liiert war, hat sie in Bayern einen Neuanfang gewagt. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner Adam von Mack und ihrem Sohn zog sie aus Berlin in die Umgebung von München, wo sie die bessere Lebensqualität und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten genießt.