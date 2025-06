Stars Zach Braff kündigte Job, nachdem er ‚Scrubs‘-Rolle bekam

Zach Braff Santa Barbara Film Festival 20 Phtost BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler hatte keine Angst, dass nur die Pilotfolge

Zach Braff hängte seinen Job sofort an den Nagel, als er für ‚Scrubs‘ besetzt wurde.

Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Dr. John ‚J.D.‘ Dorian in der Arzt-Sitcom – die von 2001 bis 2010 lief – berühmt. Obwohl er anfangs nur für die Pilotfolge engagiert wurde, zögerte er keine Sekunde, seinen sicheren Job als Kellner zu kündigen. Nachdem er so lange „sparsam“ gelebt hatte, wusste er, dass er selbst von dieser einen Gage eine Weile leben konnte.

Beim ‚ATX TV Festival‘ erzählte Zach laut dem ‚People‘-Magazin: „Ich habe ‚Scrubs‘ nach sechs Castings bekommen. Ich fuhr nach Hause, hatte mein Motorola StarTAC auf dem Beifahrersitz, das Handy klingelte und es war Bill [Lawrence, der Serienschöpfer], der sagte: ‚Du hast die Rolle‘ – und ich war so begeistert.“

Der 50-Jährige fügte hinzu: „Selbst wenn es nur der Pilot gewesen wäre, war mein Leben für immer verändert, weil ich so sparsam gelebt hatte.“ Zach rief sofort seine Eltern und den Restaurantmanager an, um ihnen von der Neuigkeit zu erzählen – doch letzterer erwartete trotzdem, dass er an diesem Abend noch zur Arbeit kam.

„Der Manager sagte: ‚Ich freue mich riesig für dich, aber du musst heute Abend trotzdem arbeiten.‘ Und ich habe mich abgeschossen und war der schlechteste Kellner aller Zeiten“, enthüllte Zach. Seine Mutter hatte allerdings Bedenken und habe ihn gefragt: „Warum hast du gekündigt? Was, wenn es nur beim Piloten bleibt?“

Der Schauspieler fügte hinzu: „Aber ich hatte so sparsam gelebt, dass ich sagte: ‚Weißt du, wie lange ich von dem Geld für den Piloten leben kann?'“ Zach schilderte: „Ich hatte das so geplant, dass ich mit etwa 12.000 Dollar im Jahr auskomme – und allein vom Piloten dachte ich: ‚Ich bin reich!'“