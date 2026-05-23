Stars Zach Braff: ‚Scrubs‘-Revival musste in der Realität verankert sein

Zach Braff Santa Barbara Film Festival 20 Phtost BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2026, 12:00 Uhr

'Scrubs'-Darsteller Zach Braff war der Meinung, dass das Revival der Krankenhaus-Sitcom 'bodenständiger' sein müsse, da er glaubte, dass die Originalserie im Laufe der Zeit einige 'alberne' Elemente enthalten habe.

Zach Braff wollte ein „bodenständiges“ Revival von ‚Scrubs‘.

Der 51-jährige Schauspieler verkörpert in der neu aufgelegten Krankenhaus-Sitcom wieder die Hauptfigur John ‚J.D.‘ Dorian und erklärte, dass die Verantwortlichen der Serie darauf bedacht waren, nach einigen „albernen“ Episoden während der ursprünglichen Laufzeit der Serie ein Gefühl von Normalität zu bewahren.

Zach sagte im ‚Awards Circuit Podcast‘ von ‚Variety‘: „Die Serie neu zu starten und den richtigen Weg zu finden, wie die Show im Jahr 2026 aussehen sollte, war wirklich kompliziert.“ Wenn man sich die achteinhalb Jahre von ‚Scrubs‘ ansehe, dann stelle man fest, dass die Serie ziemlich breit angelegt wurde, findet der Schauspieler. „Und jedes Jahr wurde es alberner. Wir wollten es zurückbringen und wieder so erden, wie es im ersten Drittel seiner Laufzeit war, wenn man so will.“ Diese Herangehensweise sei im Interesse aller Beteiligten gewesen: „Es gab viele Köche in der Küche, und wir wollten Hulu zufriedenstellen, wir wollten ABC/Disney zufriedenstellen, wir wollten uns selbst zufriedenstellen, wir wollten die Fans zufriedenstellen.“

Zach erklärte, dass besonderer Wert darauf gelegt wurde, den richtigen Ton zu treffen, weil treue ‚Scrubs‘-Fans jede Veränderung bemerken würden. Der dreifach für den Golden Globe nominierte Schauspieler sagte: „Beim Schreiben und Inszenieren dieser Pilotfolge gab es viel Besorgnis darüber, den Ton richtig zu treffen, denn der Ton von ‚Scrubs‘ ist so spezifisch, und die Fans lieben ihn so sehr. Man kann es kaum glauben, wenn man der Serie nicht so nahesteht wie ich, wie wichtig diese Show für die Menschen ist.“

Braff führte bei der Pilotfolge des ‚Scrubs‘-Revivals Regie und gestand, dass ihn das mehr angespannt habe als das Schauspielern in der Serie. Gegenüber ‚People‘ sagte er: „Ich war nervös, als ich die Pilotfolge inszenierte. Ich wollte es wirklich richtig machen. Ich denke, es war wichtig, den Ton zu setzen, zurück zu den realitätsnahen Grundlagen.“