Stars Zara Tindall: Ihr Mann kann nicht reiten

Zara and Mike Tindall - Cheltenham Racing Festival 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2024, 08:00 Uhr

Reiten ist ihr Leben: Trotzdem hat Zara Tindall ihrem Mann noch nie Reitstunden gegeben.

Mike Tindall will nicht, dass seine Frau Zara ihm das Reiten beibringt.

Die Tochter von Prinzessin Anne ist eine international erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin und tritt oft bei Wettbewerben an. Die Leidenschaft fürs Reiten wurde ihr in die Wiege gelegt: Auch ihre Mutter sowie ihre verstorbene Großmutter Queen Elizabeth waren begeisterte Reiterinnen. Ganz anders Zaras Ehemann.

Auf die Frage, ob er das Reiten seit seinem Eintritt in die königliche Familie gelernt habe, sagt der ehemalige Rugy-Spieler gegenüber dem britischen Magazin ‚HELLO!‘: „Nein! Das wäre ein bisschen so, als würde man Zara bitten, Rugby spielen zu lernen.“

Dem 45-Jährigen zufolge würde eine Reitstunde schnell in Streit zwischen dem Paar ausarten. „Ich weiß, dass sie es mit den Kindern macht, aber ich glaube, wir würden uns streiten, wenn sie versuchen würde, mir das Reiten beizubringen – und ich wäre wahrscheinlich ein schwieriger Schüler“, räumt er ein.

Trotz Zaras royalem Hintergrund betont Mike, dass das Leben des Paars nicht immer glamourös ist. Auf die Frage, was das Unroyalste sei, was die beiden tun, antwortet er: „Pferdek***e aufsammeln! Wir haben drei Hunde, drei Kinder und Pferde, also gibt es eine Menge K***e in meinem Leben. Es ist ein toller Ausgleich.“