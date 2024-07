Film ‚Zauberhafte Schwestern 2‘-Produzentin Denise Di Novi: Großes Versprechen an die Fans des Originalfilms

Sandra Bullock and Nicole Kidman - Practical Magic - 1998 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2024, 16:00 Uhr

Die Produzentin versprach, dass die Fans mit der Fortsetzung des Originalfilms „sehr zufrieden“ sein werden.

Die ‚Zauberhafte Schwestern 2‘-Produzentin, Denise Di Novi, versprach, dass die Fans mit der Fortsetzung des Originalfilms „sehr zufrieden“ sein werden.

Im vergangenen Monat wurde ein Sequel des Films von 1998 angekündigt, in dem Nicole Kidman und Sandra Bullock ihre Rollen als Hexen der Owens-Schwestern erneut spielen, wobei Di Novi jetzt verriet, dass der Film stark auf Alice Hoffmans ‚The Book of Magic‘-Roman aus dem Jahr 2021 basieren wird.

Di Novi erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich denke, dass (die Fans) sehr zufrieden sein werden. Wir werden ihnen sehr treu bleiben. Wir sind uns bewusst darüber, wie wichtig diese Charaktere und dieser Film für so viele Leute sind. Wir werden das Rad nicht neu erfinden. Wir werden uns an Alice Hoffmans Büchern orientieren, so wie es der erste Film auch tat, und wir werden der Chronologie treu bleiben, wie viele Jahre später er spielt.“ Die Filmemacherin erklärte, dass die Crew „den Charakteren, der Geschichte und den Schauplätzen“ des Originalfilms „respektvoll gegenübertreten“ werde, und bestätigte, dass der neue Film im nächsten Jahr erscheint: „Es wird 2025 sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wann das sein wird. Wir fangen gerade erst mit dem Drehbuch an, und Aktiva Goldmann, der am Original und seitdem an 10 Millionen anderen Dingen arbeitete, wird das Drehbuch schreiben.” Nicole bestätigte, dass sie und Sandra in der Fortsetzung mit dabei sind, nur wenige Tage, nachdem das Projekt im letzten Monat von Warner Bros. angekündigt wurde.