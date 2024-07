Die Fans mögen es One-Direction-Star Louis Tomlinson zeigt sich mit grauen Haaren

Louis Tomlinson wurde als Mitglied von One Direction berühmt. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 19:35 Uhr

Louis Tomlinson wurde mit brauner Wuschelmähne als Mitglied von One Direction zum absoluten Teenie-Schwarm. Inzwischen hat er seine Boyband-Zeit längst hinter sich gelassen - und bekommt langsam aber sicher auch eine neue Haarfarbe.

Louis Tomlinson (32) versetzt das Netz in Aufregung: Das ehemalige One-Diection-Mitglied besuchte am vergangenen Wochenende das Glastonbury Festival im Südwesten Englands – und das mit ergrautem Haarschopf! In Videos auf der Social-Media-Plattform X strahlt der Sänger in die Kameras der Fans und zeigt dabei, dass seine braunen Haare, sein Markenzeichen, inzwischen deutlich sichtbar von grauen Strähnen durchzogen sind.

This is why we love this MAN. He is a genius and the kindest human ever 🫶#LouisTomlinson pic.twitter.com/Xg8fYpIXY8 — Louis Tomlinson Australia 🇦🇺/NZ 🇳🇿 Updates (@LouAusNZUpdates) July 1, 2024

Den Fans gefällt's

Viele Fans zeigen sich ganz begeistert von dem neuen Look ihres Idols. "Louis hat graue Haare, weil es ein Teil des Lebensprozesses ist", stellt ein User fest. Der Musiker werde durch den Fakt, dass er nicht versuche, "jede Spur des Alterns zu verleugnen", nur "immer sexyer". Weitere stimmten mit Kommentaren wie "Er rockt mit diesen weichen und seidigen grauen Haaren" oder auch "Ich liebe diese grauen Haare" zu.

Louis Tomlinson denkt nur an Fußball

Louis Tomlinson, der zusammen mit Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Liam Payne (30) und Niall Horan (30) in der Boyband One Direction weltberühmt wurde, hatte bei seinem Besuch auf dem Festival aber etwas ganz anderes als seine Haare im Kopf. Wie "The Guardian" berichtet, organisierte der Brite am Sonntag kurzerhand ein Public Viewing des EM-Achtelfinales England gegen die Slowakei auf dem Campingplatz.

Die Verantwortlichen des Festivals zeigten das Spiel demnach wegen Überschneidungen mit auftretenden Musik-Acts absichtlich nicht öffentlich. Das konnte Tomlinson aber offenbar nicht akzeptieren. Er besorgte einen Fernseher und weiteres Equipment, um die Übertragung zeigen zu können.