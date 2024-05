Unzählige Zuschriften Zehntausende Karten und Geschenke für kranke Prinzessin Kate

Prinzessin Kate hat im März ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. (wue/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 20:13 Uhr

Nachdem Prinzessin Kate ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, haben die Ehefrau von Prinz William offenbar zehntausende Genesungswünsche erreicht.

Prinzessin Kate (42) hat im März öffentlich gemacht, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde und dass sie sich in Behandlung befindet. Seither haben Prinz Williams (41) Ehefrau offenbar zahlreiche Zuschriften erreicht.

Video News

Rührende Nachrichten an Prinzessin Kate

Der Palast sei in den vergangenen Wochen mit "zehntausenden" Briefen, Karten und Geschenken an Kate geradezu überhäuft worden, wie die britische "Daily Mail" berichtet. Das Korrespondenz-Team sei angeblich gerührt von der Zuneigung, die die Prinzessin in Form von Genesungswünschen erreicht habe.

Zwar komme das Team mit Antworten auf die vielen Zusendungen nicht hinterher, laut des Berichts sei jedoch das Ziel, letztendlich alle Zuschriften zu beantworten. Für gewöhnlich erreichten den Palast demnach wöchentlich bis zu 1.000 Briefe, nach dem Bekanntwerden der Diagnose Kates sei diese Zahl jedoch weit übertroffen worden.

Kate nimmt derzeit keine öffentlichen Pflichten und Aufgaben als Royal wahr, um sich auf ihre Genesung konzentrieren zu können. Dem Bericht zufolge sei sie zuletzt aber angeblich immer häufiger unterwegs mit ihrer Familie gesehen worden. Wann sie offiziell in die Öffentlichkeit zurückkehrt, ist nicht bekannt. Eine royale Quelle habe davon gesprochen, dass Kate zur Arbeit zurückkehren werde, wenn sie von ihren Ärzten grünes Licht bekomme.

Auch ihr Schwiegervater, König Charles III. (75), ist an Krebs erkrankt und wird behandelt. Der König hat zuletzt aber wieder öffentliche Termine absolviert. Vom Palast wurde kürzlich angekündigt, dass er Anfang Juni im Rahmen von Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie unter anderem auch mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), nach Frankreich reisen wird.