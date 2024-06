Karzinom auf der Stirn „Zeit zum Heilen“: Kevin Jonas enthüllt Hautkrebs-Operation

Kevin Jonas ist Gitarrist der Brüder-Band Jonas Brothers. (ae/spot)

SpotOn News | 12.06.2024, 06:46 Uhr

Bei Kevin Jonas von den Jonas Brothers wurde Hautkrebs an der Stirn entdeckt. In einem Instagram-Video verkündete er die Diagnose und gab gleichzeitig bekannt, dass er bereits operiert worden ist.

Der US-amerikanische Musiker Kevin Jonas (36) hat verkündet, dass er sich einer Operation zur Entfernung von Hautkrebs unterzogen hat. Damit verband er einen Aufruf an seine Fans, regelmäßig alle Muttermale untersuchen zu lassen.

Video News

"Ein kleiner Hautkrebs, der angefangen hat zu wachsen"

Am 11. Juni postete der Gitarrist der Jonas Brothers einen Clip auf Instagram, in der er zunächst den Eingriff ankündigt. "Heute wird mir also ein Basalzellkarzinom aus dem Kopf entfernt." Dabei bewegte er die Kamera, um ein Muttermal auf seiner Stirn kurz vor dem Haaransatz zu zeigen. "Ja, das ist tatsächlich ein kleiner Hautkrebs, der angefangen hat zu wachsen. Und jetzt muss ich mich operieren lassen, um ihn zu entfernen, also los geht's."

Anschließend zeigte sich der Vater zweier Kinder nach der Operation mit einem Verband über der Stelle. Als er diesen für die Kamera abnahm, verdeckte er die Wunde mit einem überraschten Emoji zu verdecken. Der Eingriff schien schnell abgelaufen zu sein, da er kurz darauf bereit war, schon wieder nach Hause zu fahren. "Okay, ich bin fertig", sagte der Musiker im Auto. "Jetzt ist es Zeit, zu heilen." Dann betonte er noch: "Leute, lasst die Muttermale unbedingt untersuchen."

Diesen Appell unterstrich der Gitarrist noch mit der Überschrift zu seinem Video: "Freundliche Erinnerung, eure Muttermale untersuchen zu lassen."

Kevin Jonas wurde operiert, nachdem er und seine Brüder Joe (34) und Nick (31) den Europa-Teil ihrer Tour im April verschoben hatten. Am 10. Juli startet die neue Staffel der Promi-Realityshow "Claim to Fame", die Kevin Jonas zusammen mit seinem Bruder Frankie (23) moderiert.