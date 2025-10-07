Stars Zelda Williams bittet Fans, ihr keine KI-Videos ihres verstorbenen Vaters Robin Williams zu schicken

Robin Williams and daughter Zelda Williams - Nov 2009 - Hollywood, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 09:00 Uhr

Nachdem ihr wiederholt KI-generierte Videos zugeschickt wurden, die ihren verstorbenen Vater zeigen, reicht es der Schauspielerin.

Zelda Williams hat die Fans aufgefordert, ihr keine KI-Videos mehr von ihrem verstorbenen Vater Robin Williams zu senden.

Der Hollywood-Star hatte 2014 im Alter von 63 Jahren in seinem Haus in Paradise Cay, Kalifornien, Suizid begangen. Seine 36-jährige Tochter bezeichnete es nun als „widerlich“, dass Menschen künstlich generierte Videos von Robin erstellen.

In ihrer Instagram-Story schrieb Zelda am Montag (6. Oktober): „Bitte, hört einfach auf, mir KI-Videos von Dad zu schicken. Hört auf zu glauben, ich wolle das sehen oder würde es verstehen – das tue ich nicht, und ich werde es nicht. Wenn ihr mich nur provozieren wollt – ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich blockiere euch und mache weiter.“

Die Schauspielerin fügte hinzu: „Aber bitte – wenn ihr auch nur ein bisschen Anstand habt – hört einfach auf, das ihm und mir anzutun, allen sogar, Punkt. Es ist dumm, Zeit- und Energieverschwendung – und glaubt mir, das ist NICHT das, was er gewollt hätte.“

Zelda verglich die Videos mit „überverarbeiteten Hotdogs“, die aus „dem Leben echter Menschen“ gemacht würden. „Zu sehen, wie das Vermächtnis realer Menschen auf ‚das sieht irgendwie so aus und klingt irgendwie so, also reicht das‘ reduziert wird, nur damit andere furchtbaren TikTok-Müll daraus basteln, ist wahnsinnig frustrierend“, klagte sie. Das sei einfach „widerlich“.

Die ‚Lisa Frankenstein‘-Regisseurin kritisierte außerdem Menschen, die KI als „die Zukunft“ bezeichnen. „KI recycelt und würgt nur schlecht die Vergangenheit wieder hoch, damit sie erneut konsumiert werden kann“, wetterte sie.