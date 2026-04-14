Film Dwayne Johnson würdigt Robin Williams, während der Titel von ‚Jumanji 4‘ enthüllt wird

Dwayne Johnson - DEC 19 - Avalon - Jumanji The Next Level LA premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 11:00 Uhr

Dwayne Johnson würdigt Robin Williams, während der Titel von 'Jumanji 4' enthüllt wird.

Dwayne Johnson zollte dem verstorbenen Robin Williams eine emotionale Hommage, als die Besetzung des neuen ‚Jumanji‘-Films auf der ‚CinemaCon‘ den vollständigen Titel enthüllte.

Johnson erklärte, dass der kommende Film mit dem Titel ‚Jumanji: Open World‘ in ‚jeder einzelnen Szene‘ ein verstecktes Detail enthalten werde, das an Williams erinnert, der im Originalfilm von 1995 die Hauptrolle spielte. Bei einem Sony-Pictures-Event im Caesars Palace in Las Vegas sagte er: „Dieses ganze Franchise hätte ohne einen Mann nicht begonnen. Und das ist Robin Williams.“ Über die Hommage sagte Johnson: „Falls ihr es noch nicht wisst: Es ist eine Hälfte des Originalwürfels aus dem ersten Jumanji. Robin – wie wir sagen – dieser Film ist für dich.“

Johnson betonte außerdem, dass ‚Jumanji: Open World‘ der bislang größte Teil der Reihe sein werde. Er traf bei dem Event auch seine Co-Stars Kevin Hart und Jack Black wieder. Im Trailer werden die Videospiel-Charaktere, darunter Dr. Smolder Bravestone, Mouse Finbar und Professor Shelly Oberon, zusammen mit Ruby Roundhouse in die reale Welt transportiert. Johnson hatte zuvor erklärt, dass er ein Requisit aus dem Originalfilm tragen werde, um Williams zu ehren.

Robin Williams starb 2014 im Alter von 63 Jahren. Im Originalfilm spielte er neben Kirsten Dunst, Jonathan Hyde, Bonnie Hunt, Bradley Pierce und David Alan Grier. Auch Bebe Neuwirth wird ihre Rolle erneut übernehmen, während weitere Stars wie Nick Jonas, Danny DeVito, Awkwafina, Alex Wolff und Morgan Turner im neuen Film mitwirken.