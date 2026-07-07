Stars Zendaya hätte nie damit gerechnet, in ‚The Odyssey‘ mitzuspielen

Tom Holland and Zendaya - SPIDERMAN BRAND NEW DAY Red carpet - Rome - Giulia Parmigiani BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 11:00 Uhr

Zendaya hätte nie damit gerechnet, gemeinsam mit Tom Holland in 'The Odyssey' mitzuspielen.

Zendaya sagt, gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Holland für ‚The Odyssey‘ besetzt worden zu sein, sei „ein Traum“ gewesen.

Die 29-jährige Schauspielerin war bereits unglaublich stolz auf ihren 30-jährigen Mann, als dieser eine Rolle in Christopher Nolans neuem Epos erhielt. Umso größer war ihre Freude, als auch sie Teil des hochkarätig besetzten Ensembles wurde und die Dreharbeiten mit ihm teilen konnte. Im Gespräch mit ‚Extra‘ sagte sie: „Ich erinnere mich noch daran, als er den Anruf bekam. Ich war völlig aus dem Häuschen, so aufgeregt und so stolz. Und niemals wäre mir in den Sinn gekommen, dass ein zweiter Anruf bei uns zu Hause eingehen würde. Das war etwas ganz Besonderes. […] Absolut der Traum. Ich war einfach glücklich.“

In einem weiteren Interview verriet Zendaya, dass sie für ihren Ehemann und ‚Spider-Man‘-Kollegen bereits „im siebten Himmel“ gewesen sei, als er die Zusage erhielt. Im Podcast ‚Happy, Sad, Confused‘ erzählte sie: „Er kam nach Hause und sagte: ‚Ich möchte, dass du etwas liest.‘ Ich fragte: ‚Ist es das Drehbuch, das wir neulich gelesen haben?‘ Und er nickte und sagte: ‚Ja, aber lies es jetzt mit dieser Figur im Kopf, Athena.‘ Ich sagte nur: ‚Hör auf! Das ist doch nicht dein Ernst!‘ Das war wirklich ziemlich cool.“ Tom Holland, der im Film Odysseus‘ Sohn Telemachos spielt, bezeichnete es als „Geschenk“, seiner Frau diese Nachricht überbringen zu können. Gegenüber Access Hollywood sagte er: „Es war wirklich ein Geschenk, weil ich weiß, wie sehr sie Chris bewundert. ‚Interstellar‘ ist ihr Lieblingsfilm. Ich werde Chris niemals genug dafür danken können, dass ich ihr diese Nachricht überbringen durfte.“

Tom erinnerte sich außerdem daran, dass Christopher Nolan ihn sogar gefragt habe, ob es für ihn in Ordnung wäre, Zendaya für die Rolle der Athena zu besetzen. Er erzählte: „Bei meinem Treffen mit Chris stellte er mir eine Frage. Er sagte: ‚Wärst du beleidigt, wenn ich Zendaya fragen würde, ob sie Athena spielen möchte?'“ Nachdem Tom dies verneinte, erlaubte Nolan seinem Star, die glückliche Botschaft selbst zu überbringen.