Stars Tom Holland: Das ist sein Spitzname für Zendaya

Tom Holland And Zendaya at LA Prem of Spiderman No Way Home Dec 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star gab ganz nebenbei preis, wie er seine Partnerin privat nennt.

Tom Holland nennt Zendaya bei ihrem zweiten Vornamen.

Der Schauspieler rief seiner Partnerin am Dienstag (23. Juni) während eines Interviews auf dem roten Teppich bei der Premiere von ‚Spider-Man: Brand New Day‘ in Rom zu und nannte sie dabei Maree. Als er sich darauf bezog, wie ein Eisladen heißt, fragte Tom: „Maree, wie heißt dieser Laden?“ Zendaya antwortete: „Giolittis!“ Anschließend sagte sie zu dem Reporter: „Da gehe ich nachher hin.“

Dass Tom seinen liebevollen Spitznamen für Zendaya öffentlich verwendet, kommt nur etwas mehr als eine Woche, nachdem er bestätigt hatte, dass das Paar geheiratet hat. Davor hatte es monatelang intensive Spekulationen gegeben. Der ‚Die Odyssee‘-Star verriet, dass seine Großmutter dachte, sie sei nicht zur Hochzeit eingeladen worden. Schuld daran waren gefälschte Hochzeitsbilder, die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt und online verbreitet worden waren.

Auf die Frage des ‚Esquire‘-Magazins, ob er ähnliche Nachrichten an andere Familienmitglieder schicken musste, die befürchteten, sie hätten die Hochzeit verpasst, verriet Tom: „Nein, weil sie alle da waren.“ Der ‚Uncharted‘-Darsteller, der seine Beziehung mit Zendaya weiterhin privat halten möchte, wollte jedoch keine weiteren Details über die Hochzeit verraten. „Das ist alles, was ihr dazu bekommen werdet“, stellte er klar.

Anfang März hatte Zendayas Stylist Law Roach während eines Auftritts auf dem roten Teppich bei den Actor Awards in Los Angeles angedeutet, dass sie und Tom heimlich geheiratet hätten. „Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Ihr habt sie verpasst“, sagte er gegenüber ‚Access Hollywood‘. Auf die Frage, ob das wahr sei, antwortete Law: „Es stimmt wirklich!“

Tom und Zendaya lernten sich vor zehn Jahren am Set von ‚Spider-Man: Homecoming‘ kennen. Ihre Beziehung wurde erst 2021 öffentlich bestätigt, als Fotos auftauchten, auf denen sie sich küssten. Das Paar bestätigte seine Verlobung im September 2025, nachdem Tom Zendaya während einer Podiumsdiskussion als seine „Verlobte“ bezeichnet hatte. Der 30-Jährige spielt in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ neben Zendaya, die erneut die Rolle der MJ übernimmt.