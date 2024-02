Geburtstermin steht kurz bevor Zico Banach träumt von einer Hochzeit mit seiner Pia

Zico Banach freut sich auf sein erstes Kind. (obr/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 15:54 Uhr

Zico Banach erwartet mit seiner Partnerin Pia Tillmann das erste gemeinsame Kind. Im Interview gerät der Reality-Star ins Schwärmen. Er finde es mega, wie seine Partnerin alles meistert.

"Ich bin superstolz auf Pia", schwärmt Reality-TV-Darsteller Zico Banach (32) über seine schwangere Partnerin Pia Tillmann (36). Schon in wenigen Wochen kommt das erste gemeinsame Kind der beiden zur Welt. "Die Nervosität lässt sich ehrlicherweise nicht in Worte fassen", erklärt der 32-Jährige bei einem PR-Event von Mitsuba in Hamburg, bei dem das Unternehmen seine asiatisch inspirierten Snacks vorstellte. Ob wohl bald auch die Hochzeitsglocken für das einstige "Sommerhaus der Stars"-Paar läuten?

Lieber Zico, in wenigen Wochen kommt Ihr erstes Kind zur Welt. Wie nervös sind Sie?

Zico Banach: Die Nervosität lässt sich ehrlicherweise nicht in Worte fassen. Es entwickeln sich Gefühle, die vorher nie da waren und oft ist es einfach noch völlig surreal. Grundsätzlich überwiegt aber die Freude auf das kleine Würmchen.

Das Geschlecht haben Sie schon verraten, über den Namen des Jungen machen Sie aber noch ein Geheimnis, warum?

Zico Banach: Wir finden es tatsächlich schwierig, wenn Menschen im Umfeld oder gar Fremde im Vorfeld ihren Senf dazugeben und meinen, den Namen für sich werten zu müssen. Wir möchten gerne frei jeglicher äußerlicher Einflüsse entscheiden und euch nach der Geburt nochmal überraschen …

Gibt es Pläne, vielleicht bald vor den Traualtar zu treten?

Zico Banach: Sagen wir mal so. Es war immer ein Traum von mir …

Wie erleben Sie die Schwangerschaft?

Zico Banach: Ich bin superstolz auf Pia und finde es mega, wie sie das alles meistert. Es ist unglaublich, was eine Frau während der Schwangerschaft alles durchmachen muss und was der Körper leistet!

Ernähren Sie sich aus Solidarität mit Ihrer Frau gesünder als sonst?

Zico Banach: Pia und ich haben im Allgemeinen sehr viel an einer ausgewogenen und gesunden Ernährung gefeilt. Darüber hinaus finden wir aber auch, dass es wichtig ist, sich zwischendurch mal was zu gönnen. Einmal die Woche drehe ich meine Kochvideos, die nicht immer gesund und ausgewogen ausfallen. Und da wäre es doch zu schade, den Mülleimer damit zu füttern.

Hat Pia auch manchmal mit Heißhungerattacken zu kämpfen?

Zico Banach: Pia hatte tatsächlich hier und da mal ein paar Heißhungerattacken. Mein Vorteil bei der ganzen Sache ist, dass ich keinen süßen Zahn habe, sondern eher bei salzigen Snacks schwach werde. Die Einladung zu den Mitsuba Asia Wochen habe ich deshalb gerne angenommen.

Bekannt wurden Sie durch Ihre Teilnahme bei "Die Bachelorette", 2023 wirkten Sie gemeinsam mit Pia beim "Sommerhaus der Stars" mit und im Januar dieses Jahres folgte die Teilnahme beim "RTL Turmspringen". Wie sehen Ihre weiteren beruflichen Pläne für dieses Jahr aus?

Zico Banach: Ich plane aktuell meine eigene Kochshow; die Dreharbeiten dafür starten in den nächsten Wochen. Ansonsten liegt der Fokus erstmal auf unserer kleinen Familie. Ich gehe davon aus, dass ich zu Hause gebraucht werde und lasse alles Weitere dann auf mich zukommen.

Gibt es ein TV-Format, dass Sie unbedingt gern mal machen möchten?

Zico Banach: Es gibt einige Formate, die ich gerne noch machen würde. Der absolute Traum ist es, irgendwann mal bei "Let's Dance" mitzumachen.