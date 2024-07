Süßes Video, scherzhafter Kommentar Kniefall, Ring und Tränen: Pia Tillmann und Zico Banach sind verlobt

Pia Tillmann und Zico Banach haben sich verlobt. (ili/spot)

SpotOn News | 14.07.2024, 14:59 Uhr

Sie sind schon länger ein Paar und längst Eltern. Nun haben Pia Tillmann und Zico Banach sich auch verlobt. Ein süßes Urlaubsvideo zeigt die beiden im romantischen Moment des Antrags.

Schauspielerin Pia Tillmann (36) und TV-Star Zico Banach (32) haben sich verlobt. Das ließen sie am heutigen Sonntag (14. Juli) mit einem süßen Post auf Instagram auch all ihre Followerinnen und Follower wissen. Das Video zeigt die beiden im Urlaub an einem Strand am türkisfarbenen Meer. Beide mit nassem Haar, in Badekleidung, mit Schuhen.

In der Szene, die von einer gegenüberliegenden Seite aus aufgenommen wurde, geht Banach vor seiner Partnerin auf die Knie, öffnet ein Schächtelchen – vermutlich mit einem Ring darin – und fragt sie etwas – vermutlich die Frage aller Fragen. Sie schlägt die Hände vor das Gesicht und gibt ihm einen Kuss. Dann steht er auf und sie umarmen sich innig.

"She said no, but loved the ring"

So romantisch der Moment auch ist, im Kommentar zu dem Clip, den beiden auf ihren Accounts geteilt haben, können sie sich ein Scherzchen nicht verkneifen. "She said no, but loved the ring", ist zu lesen, also "Sie hat nein gesagt, liebt aber den Ring". Besagtes Schmuckstück zeigen die beiden dann auch stolz in einer Story. Hier ist auch ein niedlicher Clip zu finden, in dem Zillmanns Erstgeborener zu hören ist: "Mama und Zico heiraten", sagt er und fügt hinzu: "Nur nicht heute". Das bestätigt seine Mutter lachend. Dann zeigt sie nochmal ihren Verlobungsring: "Er muss noch angepasst werden, er ist ein bisschen groß […] Aber es war sehr ramontisch", schwärmt die Braut in spe.

Seit 2022 sind die beiden ein Paar

Die gebürtige Münsteranerin Pia Tillmann, unter anderem bekannt aus "Köln 50667", ist seit 2022 mit "Die Bachelorette"-Teilnehmer Zico Banach zusammen. 2023 waren die beiden gemeinsam bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Im September 2023 gaben sie bekannt, dass sie Eltern werden. Der gemeinsame Sohn ist im März zur Welt gekommen. Tillmanns Sohn Henry, der 2017 zur Welt kam, stammt aus ihrer vorangegangenen Ehe mit Schauspieler Steffen Donsbach (39).