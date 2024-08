Film Zoë Kravitz: Gespannt auf das ‚The Batman: Part II‘-Drehbuch

Zoe Kravitz - The Batman UK Screening - 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 16:00 Uhr

Zoë Kravitz sprach darüber, „sich abzulenken“, während sie auf das Drehbuch für ‚The Batman: Part II‘ wartet.

Die 35-jährige Schauspielerin spielte neben Robert Pattinson die Rolle der Catwoman in dem DC-Superheldenfilm aus dem Jahr 2022 und versucht aktuell, sich von der Spannung auf die bevorstehende Fortsetzung abzulenken, indem sie an ihren anderen Projekten wie ‚Blink Twice‘ arbeitet.

Regisseur Matt Reeves wird das Drehbuch für das Sequel schreiben. Die Darstellerin verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Collider‘: „Matt zieht sich beim Schreiben in sein Loch zurück. Er ist ein super intensiver, detailorientierter Filmemacher, also beschäftige ich mich einfach mit Dingen wie [‚Blink Twice‘], bis die Leute mich dann anrufen.“ Der ‚Big Little Lies‘-Star fügte hinzu, dass es mit ihrer Rolle der Catwoman und ihrem Alter Ego Selina Kyle in der Fortsetzung, die 2026 in die Kinos kommen soll, „noch viel mehr zu erkunden“ geben wird. „Das ganze Konzept von Selina in diesem Film war, dass es eine Ursprungsgeschichte ist, also gibt es dabei offensichtlich noch viel mehr zu erkunden. Es war eine Frau, die ihre Stärke gefunden hat und erkunden wollte, wie es sich anfühlt, wenn sie verspielt sein und diese Stärke ausleben kann“, sagte Kravitz. Zuvor hatte die Darstellerin ihrem ‚The Batman‘-Co-Star Andy Serkis verraten, dass die Dreharbeiten zu dem Projekt wahrscheinlich im Jahr 2025 starten würden. Bei der ACE Superhero Comic Con 2024 sagte der Schauspieler, der im Film Bruce Waynes Butler Alfred Pennyworth verkörperte: „Also, es gibt einen riesigen Handlungsbogen, den Sie sich ausgedacht haben – nein, ich verrate nichts.“