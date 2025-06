Stars Zoe Saldana ist nach ihrem nach Oscar-Gewinn ‚kollabiert‘

Zoe Saldana - Academy Awards 2025 - Winner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2025, 14:00 Uhr

Zoe Saldana ist kurz nach ihrer Oscar-Verleihung „zusammengebrochen“.

Die 46-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Marco Perego die Zwillinge Cy und Bowie (10) sowie den achtjährigen Zen hat, erhielt bei der Oscar-Verleihung im März den Preis für die beste Nebendarstellerin für ihre Arbeit in ‚Emilia Perez‘ und verriet nun, dass sie danach so heftig reagierte, dass sie verzweifelt nach Hause gehen und „weinen“ wollte.

In der Sendung ‚Live with Kelly and Mark‘ sagte sie: „Es fing an, alles zu verschwimmen, es war so eine schöne Reise, die zu den Oscars führte. Ich glaube nicht, dass ich als ich selbst dort war [an diesem Tag], mein 13-jähriges Ich war dort.“ Die Co-Moderatoren Kelly Ripa und Mark Consuelos erinnerten sich an ein Interview mit Zoe hinter der Bühne des Dolby Theaters in Los Angeles, kurz nachdem sie gewonnen hatte, und daran, dass sie krank gewesen war. Zoe fügte hinzu: „Ich bin gleich danach zusammengebrochen. Ich verlor meine Stimme innerhalb einer Stunde nach der Preisverleihung. Ich konnte auf den Absätzen, die ich hatte, nicht mehr stehen. Alles, was ich wollte, war ins Bett zu kriechen und vielleicht zu weinen. Ich weiß nicht, warum, aber ich musste weinen. Dein Körper läuft auf reinem Adrenalin, also weißt du, dass dein Immunsystem in optimaler Verfassung ist, aber sobald du weißt, dass du deinem Körper sagst, dass es vorbei ist, bricht alles irgendwie zusammen.“