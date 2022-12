Film Zoe Saldana: James Cameron holt das Beste aus seinem Cast

Zoe Saldana - December 2022 - Famous - Avatar The Way of Water World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2022, 16:00 Uhr

Zoe Saldana sagt, dass die Einstellung von James Cameron während der Dreharbeiten zu ‘Avatar: The Way of Water’ „ansteckend“ war.

Die 44-jährige Schauspielerin spielt erneut die Rolle der Neytiri in James Camerons lang erwarteter Fortsetzung des Science-Fiction-Epos ‘Avatar’ und erklärte, wie der Filmemacher während der Dreharbeiten den Ton angab, um das Beste aus der Besetzung herauszuholen, zu der auch Kate Winslet und Sigourney Weaver gehören.

Bei der Weltpremiere des Films in London am Dienstag (6. Dezember) sagte Zoe: „Wenn man mit einem Filmemacher wie James Cameron arbeitet, stellt er so viele Ressourcen zur Verfügung, die man absorbieren und nutzen kann, um sich selbst dorthin zu bringen, wo man hin will.” Sie fügte hinzu: “Er legt die Messlatte für sich selbst hoch, er gibt 120 Prozent von sich selbst. Wenn man mit jemandem wie ihm zusammenarbeitet, ist das ansteckend.“

Auch Sam Worthington alias Jake Sully war bei der Premiere in London mit dabei. Und er schwärmte von den Unterwasserszenen in der ‘Avatar’-Fortsetzung. Über seine Herangehensweise an sagte er: „Mach es einfach. Es ist schon irgendwie seltsam. Jake Sully war schon immer so: ‚Tauche ein und finde es heraus‘, und ich glaube, Sam ist auch ein bisschen so. Als Jim mir sagte, dass wir es machen würden, dachte ich: ‚Nun, wir machen Szenen, mit denen die meisten Schauspieler auf dem Trockenen kämpfen. Wir stellen emotionale Szenen einfach 9 Meter tief in einen Pool ohne Sauerstoff, also versuch das mal.'“ Der Schauspieler ist dankbar, dass er durch seine Arbeit an der ‚Avatar‘-Franchise verschiedene Fähigkeiten erlernen konnte: „Das ist das Tolle daran, Schauspieler zu sein: Man bekommt diese Fähigkeiten, die man normalerweise nicht machen würde. Aber Jim ist ein Wegbereiter und ich bin sein Soldat, ich würde alles für diesen Kerl tun.“

Der Film wird 13 Jahre nach dem Originalfilm ‚Avatar‘ veröffentlicht und Sam hofft, dass sich das Warten für die Fans gelohnt hat.