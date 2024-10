Stars Zoe Saldana: Sie fühlte sich wie eine Schwindlerin

Zoe Saldana attends the 95th Annual Academy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 09:00 Uhr

Zoe Saldana fühlte sich zu Beginn ihrer Karriere „wie eine Betrügerin“.

Die 46-jährige Schauspielerin litt unter Selbstzweifeln, bevor sie sich als Star in Hollywood etablierte. Sie erzählte ‘Variety‘: „Es gab ein gewisses Maß an Erschöpfung, das ich fühlte, weil ich immer diese Fassade der Selbstüberschätzung aufbaute. Plötzlich fühlte ich mich gezwungen, mich selbst neu zu bewerten und zu hinterfragen, ob das, was ich geschaffen und veröffentlicht habe, diesem Selbstvertrauen gerecht wird. Und nein, das tat es nicht. Die Erkenntnis, dass das alles aus Unsicherheit entstand – weil ich mich immer wie ein Betrügerin fühlte – war sehr überwältigend.“

Zoe hatte lange Zeit Erfolg mit „Sci-Fi- und Actionfilmen“. Die Schauspielerin ist jedoch der Meinung, dass sie damals „die Dinge zu sehr als selbstverständlich ansah“. Im Rückblick auf ihre Karriere erklärte sie: „Ich bin dankbar für die Dinge, die ich in meinem Leben hatte und für die Art und Weise, wie mein Erfolg zustande gekommen ist, aber ich fühlte mich festgefahren, in dem Sinne, dass ich die Dinge zu sehr als selbstverständlich ansah. Ich geriet in diesen Kreislauf von Fortsetzungen, und aus irgendeinem Grund wurde ich leichtfertig mit ihnen.”

Saldana glaubt mittlerweile, dass ihre Legasthenie und ihre Angstzustände sie dazu brachten, bestimmte Filmrollen anzunehmen. Trotzdem ist Zoe überzeugt, dass sie viel vielseitiger ist, als sie in ihrer Karriere gezeigt hat.