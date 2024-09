Film Zoe Saldana: Sie träumt von der Regie eines James Bond-Films

Zoe Saldana attends the 95th Annual Academy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 16:00 Uhr

Zoe Saldana verriet, dass sie gerne bei einem ‚James Bond‘-Film die Regie führen würde.

Die 46-jährige Schauspielerin will ihr Talent hinter der Kamera unter Beweis stellen, wobei der ‚Emilia Perez‘-Star diese Phase ihrer Karriere „gerne mit einem Action-Raubüberfall-Blockbuster starten“ möchte.

Auf dem Toronto International Film Festival erzählte die Darstellerin gegenüber dem TIFF-CEO Cameron Bailey: „Ich habe noch nie eine Frau bei ‚James Bond‘ die Regie führen sehen. Ich mag ‚The Equalizer‘. Ich schaue mir Krimiserien an und vielleicht wird es in Zukunft passieren. Ich habe mich schon immer zu Raubüberfall-Themen hingezogen gefühlt. ‚Heat‘ ist ein Film, den ich mir mindestens einmal im Jahr ansehen und analysieren muss, und die Art und Weise, wie Michael Mann alles zusammenfügt, die Art, wie alle ihn gespielt haben. Also würde ich gern mit einer Art Action-Raubüberfall-Film anfangen.” Saldana fügte hinzu, dass sie sicherstellen will, dass sie als Künstlerin nicht in eine Schublade gesteckt wird. Die Prominente verwies darauf, dass Ang Lees Durchbruch 1995 mit ‚Sinn und Sinnlichkeit‘ gelang, was tatsächlich sein erster komplett englischsprachiger Film gewesen ist: „Aber ich stecke mich nie in eine Schublade. Ich kann alles machen. So wie Ang Lee ‚Sinn und Sinnlichkeit‘ gemacht hat, oder nicht? Ich kann auch eines Tages einen Jane Austen-Film drehen. Man weiß es nie.”