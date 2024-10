Film Zoë Saldaña: Steven Spielberg hat ihr Vertrauen in die Filmindustrie wiederhergestellt

Zoe Saldana attends the 95th Annual Academy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 12:00 Uhr

Zoë Saldaña verriet, dass sie es Steven Spielberg zuschreibt, ihr „Vertrauen“ in die Filmindustrie wiederhergestellt zu haben, nachdem sie eine „schlechte Erfahrung“ bei den ‚Fluch der Karibik‘-Dreharbeiten gemacht hatte.

Die 46-jährige ‚Avatar‘-Schauspielerin spielte im Jahr 2003 in dem Blockbuster unter der Regie von Gore Verbinski mit und hatte eine harte Zeit am Filmset, die sie fast „über Bord kippen“ ließ.

Im Rahmen des Screen Talks beim BFI London Film Festival am Samstag (12. Oktober) erklärte Zoë: „Ich wusste wegen dieser Erfahrung, mit welchen Leuten ich zusammenarbeiten wollte. Die Filmcrew und die Besetzung sind zu 99 Prozent der Zeit supertoll gewesen. Aber wenn das Studio und die Produzenten und der Regisseur nicht mit Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Rücksicht führen, dann kann eine so große Produktion eine echt schlechte Erfahrung sein und man kippt fast über Bord. Und das habe ich irgendwie auch gemacht.” Saldañas nächstes Projekt war ‚Terminal‘, wobei ihr die Zusammenarbeit mit Spielberg acht Monate nach der Fertigstellung von ‚Pirates‘ dabei geholfen habe, erneut auf die Beine zu kommen: „Acht Monate später habe ich mit Steven Spielberg zusammengearbeitet und er hat meinen Glauben daran wiederhergestellt, dass groß auch großartig sein kann.“ Die Prominente fügte hinzu, dass sie sich „so gut und so sicher“ gefühlt habe und enthüllte, dass der Filmemacher zwischen den Szenen Musik spielte, damit sich alle „synchronisiert und auf derselben Wellenlänge“ fühlten.