Stars Zooey Deschanel: Gemeinsame Urlaube dem Ex

Bang Showbiz | 19.12.2025, 14:00 Uhr

Zooey Deschanel fährt mit ihrem Ex-Mann Jacob Pechenik in den Urlaub.

Die 45-jährige ‚New Girl‘-Darstellerin war von 2015 bis 2019 mit Pechenik verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder – die 10-jährige Elsie und den 8-jährigen Charlie. Die Schauspielerin hat nun verraten, dass sie ihrem ehemaligen Partner immer noch nahesteht und er sogar Teil einer Gruppenchat mit ihrem Verlobten, dem TV-Star Jonathan Scott, ist.

In der Podcast-Sendung ‚Call Her Daddy‘ erklärte sie: „Ich hasse niemanden, mit dem ich früher zusammen war. Und wissen Sie, es ist toll, weil der Vater meiner Kinder ein großartiger Vater ist und ich ihn als Elternteil immer unterstützen möchte.” Sie fügte hinzu: „Wir haben einen Gruppenchat – Jonathan, Jacob und ich – und meinen Kindern tut es gut, wenn sie wissen, dass wir uns alle umeinander kümmern. Wir treffen uns privat und haben gemeinsam Urlaub gemacht, und wissen Sie, wir haben viel zusammen durchgemacht.“

Deschanel ist mit dem 47-jährigen TV-Star Jonathan Scott verlobt, seit er ihr im August 2023 im Edinburgh Castle in Schottland einen Heiratsantrag gemacht hat. Doch die Schauspielerin gab zu, dass sie Schwierigkeiten hat, einen Ort für ihre Hochzeit zu finden, der den hohen Ansprüchen des ‚Property Brothers‘-Stars an die Innenausstattung gerecht wird, ohne ihr Budget zu sprengen.