Gastbesuch vom Ableger "Gen V" inklusive „Zornige Götter“: Das verrät der Trailer zu „The Boys“ Staffel vier

Antony Starr in seiner Paraderolle als manischer Superman aka Homelander. (stk/spot)

SpotOn News | 04.05.2024, 09:54 Uhr

Billy Butcher, Homelander und Co. sind zurück! Der neue Trailer zur vierten "The Boys"-Staffel zeigt gewohnten Wahnsinn, neue Figuren und manch Gast aus dem Ableger "Gen V".

Der brandneue Trailer zur anstehenden vierten "The Boys"-Staffel ist da – und verspricht wieder genau die Mischung aus Fantasy, Gesellschaftssatire und blutigem Wahnsinn, für die die Amazon-Serie bekannt ist. Wer nur kurz blinzelt, verpasst zudem den Auftritt zweier Charaktere, die zuletzt durch den Ableger "Gen V" ins "The Boys"-Universum eingeführt wurden. Welche sonstigen Erkenntnisse bringt der Trailer?

"Seid zornige Götter"

Wie schon das Ende von Staffel drei andeutete, haben sich inzwischen die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern der sogenannten Supes, also mit übernatürlichen Kräften ausgestatteten Menschen, komplett verhärtet. Der manische Anführer der Supes, Homelander (Antony Starr, 48), unternimmt daher gar keine Versuche mehr, seine wahren Absichten zu vertuschen: "Seid zornige Götter", stachelt er die Mitglieder der Superhelden-Gruppe "Die 7" an – die eigentlich gegründet wurde, um die Menschen zu beschützen. Das anschließende Chaos lässt nicht lange auf sich warten, willkürlich scheinen die Supes auf offener Straße Morde zu begehen.

Interessant hierbei: An einer Stelle des Trailers sind auch die beiden Figuren Cate Dunlap (Maddie Phillips, 29) und Sam Riordan (Asa Germann, 26) zu sehen. Die zwei stammen aus dem "The Boys"-Ableger "Gen V" und entpuppten sich am Ende der ersten Staffel als die Antagonisten. In der vierten "The Boys"-Staffel scheinen sie folglich im Team des diabolischen Homelander zu stehen.

Auch die Gegenseite rüstet auf

Auf der Gegenseite steht wieder einmal Billy Butcher (Karl Urban, 51). Der hat es sich aufgrund seiner blinden Wut nicht nur mit seinem Ziehsohn und seinen "The Boys" verscherzt. Er hat nach den Geschehnissen der vorangegangenen Folgen auch nur noch kurze Zeit zu leben. Die wenigen Monate will er folglich nutzen, um seine Nemesis Homelander endlich zur Strecke zu bringen. Dafür ist er im Trailer auch bereit, bei seinen einstigen Freunden zu Kreuze zu kriechen – und ihnen einen nicht minder teuflischen Plan zu unterbreiten.

Am Ende des Spin-offs hatte sich herausgestellt, dass es einen Virus gibt, der ausschließlich Supes befällt und sie qualvoll sterben lässt. Die letzte Szene von "Gen V" enthüllte, dass Butcher Wind davon bekommen hat und das tödliche Virus nun bei "The Boys" auf die Bevölkerung loslassen will.

Düster und humorvoll zugleich

Hilfe scheint er dabei von einem weiteren prominenten Neuzugang zu erhalten: Jeffrey Dean Morgan (58) stößt in Staffel vier zum Cast und scheint wie Butcher der Meinung zu sein, dass inzwischen jedes Mittel recht ist: "Die gesamte Welt wird bald brennen. Wir brauchen jemanden wie dich, Billy. Bevor die Supes uns zusammentreiben und in Lager stecken", malt Morgans Charakter im Trailer eine dystopische Zukunft aus.

Zwar klingt das alles ungemein düster, den gewohnt schrägen und bitterbösen Humor müssen die Fans aber nicht missen. Auch das geht aus dem Trailer hervor, in dem nicht nur die vermeintlichen Superhelden, sondern auch noch Hühnchen und weiteres Getier Amok läuft. Wer (und was) noch alles durchdreht, erfahren die Zuschauer schon bald: Die vierte Staffel von "The Boys" startet ab dem 13. Juni bei Prime Video.