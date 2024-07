"Du bist einzigartig" Zum Geburtstag: Chris Pratt ehrt Schwiegervater Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger zusammen mit seiner ältesten Tochter Katherine und deren Ehemann Chris Pratt. (che/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 08:51 Uhr

Mit einem besonderen Geburtstagsgruß auf Instagram feiert Hollywoodstar Chris Pratt den 77. Geburtstag seines Schwiegervaters Arnold Schwarzenegger.

Hollywoodstar Chris Pratt (45) ehrt seinen Schwiegervater Arnold Schwarzenegger (77) an dessen Geburtstag. "Du bist einzigartig", schrieb Pratt am Dienstag (30. Juli) an den Vater seiner Frau Katherine Schwarzenegger (34) gerichtet auf seinem Instagram Account. Er freue sich "auf ein weiteres Jahr voller weiser Ratschläge, guter Zigarren, Schachspielen und der Fütterung der vielen Stalltiere, die in deiner Küche leben, mit selbstgebackenen Keksen", schreibt Pratt zu einer Reihe von Bildern, die ihn gemeinsam mit dem Geburtstagskind zeigen.

Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt Pratt und Schwarzenegger beim Schachspielen vor einer Fotowand mit Bildern des "Terminator"-Stars. Auf weiteren Bildern sind Schwiegervater und Schwiegersohn zusammen auf einer Terrasse zu sehen. Pratt posiert lächelnd für das Foto hinter Schwarzenegger, der auf einem Sessel sitzt – mit dabei ist auch ein Familienhund.

Das letzte Foto im Bilderkarussell zeigt Schwarzenegger mit seinen Enkelinnen Lyla (3) und Eloise (2), wie sie mit ihrem Großvater und dessen Schweinen spielen. Bereits in früheren Interviews, unter anderem mit dem "People"-Magazin, erzählte der stolze Großvater, dass seine Enkelinnen und Enkel immer gerne beim Füttern seiner zahlreichen Tiere helfen.

Nachwuchs erwartet: Familienglück zum Geburtstag

Für den aus Österreich stammenden Hollywoodstar selbst scheinen an seinem Geburtstag vor allem aber gewohnte Routinen auf dem Programm zu stehen: An seinem Ehrentag zeigte sich der 77-Jährige in den sozialen Medien unter Palmen und blauem Himmel mit Sonnenbrille und Jogginghose beim Krafttraining. Mit einem Video rief er seine Follower dazu auf, sich ebenfalls Sport zur Gewohnheit zu machen.

Erst wenige Tage vor Schwarzeneggers 77. Geburtstag gaben Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger mit einem Babybauch-Foto bekannt, dass sie nochmals Nachwuchs erwarten. Sie bekommen bald ihr drittes gemeinsames Kind.

Das Paar ist seit 2019 verheiratet. Im August 2020 wurde Schwarzeneggers älteste Tochter Mutter von Tochter Lyla. Im Mai 2022 kam ihre Schwester Eloise zur Welt. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Anna Faris (47) brachte Pratt den im August 2012 geborenen Sohn Jack mit in die Ehe.