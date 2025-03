Film Chris Pratt: So sehr ähneln sich seine verschiedenen Filmcharaktere

Chris Pratt - The Electric State" Premiere In Madrid - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 14:00 Uhr

Chris Pratt räumt große Ähnlichkeiten zwischen seinen verschiedenen Filmfiguren ein.

Chris Pratt spielt in seinen „großen kommerziellen“ Filmen eine ‚Sliding Doors‘-Version desselben Charakters.

Der 45-jährige Schauspieler – bekannt durch seine Rollen in den ‚Guardians of the Galaxy‘- und ‚Jurassic World‘-Filmen – gab zu, dass er oft ähnliche Versionen eines schurkischen Abenteurers in seinen großen Blockbuster-Projekten verkörpert.

In einem Interview mit ‚Entertainment Weekly‘ wurde Chris nach den Ähnlichkeiten zwischen seiner Rolle als Peter Quill/Star-Lord in den ‚Guardians of the Galaxy‘-Filmen und seiner Rolle als John D. Keats im neuen Film ‚The Electric State‘ gefragt.

Daraufhin erklärte er: „Ich denke gerne, dass das hoffentlich wie jeder Charakter ist, den ich jemals spiele in diesem Ton – etwas, das wie ein großer, familienfreundlicher, turbulenter Abenteuer-, Sci-Fi-Film ist. Wenn es einen großen kommerziellen Ton wie diesen hat, bekommst du eine ‚Sliding Doors‘-Version der Charaktere, die ich gerne spiele.“

Chris bezog sich auf Gwyneth Paltrows Film ‚Sliding Doors‘ – der deutsche Titel lautet ‚Sie liebt ihn – sie liebt ihn nicht‘ – von 1998. Darin spielte die Oscar-Preisträgerin zwei Versionen desselben Charakters, die in unterschiedlichen Handlungssträngen verwickelt sind, nachdem sich ihre Leben an einem bestimmten Punkt auseinanderentwickeln.

Der Schauspieler fügte hinzu, dass Quill und Keats beide „eine Reise haben; sie finden etwas Größeres als sich selbst, für das sie kämpfen wollen, und sind bereit, sich selbst dafür zu opfern.“ Der Hollywood-Star schilderte: „[Keats] fühlt sich irgendwie an wie das, was Peter Quill hätte sein können, wenn er nicht abgeholt worden wäre und ins All gegangen wäre, sondern stattdessen einen Roboterkrieg überlebt hätte und mit seinem Roboterfreund auf der Flucht wäre.“