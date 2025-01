Sorge um TV-Star Zusammenbruch am Set: Sebastian Deyle musste sich Not-OP unterziehen

Sebastian Deyle musste die Dreharbeiten wegen eines medizinischen Notfalls unterbrechen. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.01.2025, 11:25 Uhr

Sebastian Deyle meldet sich mit beängstigenden Nachrichten bei seinen Fans. Der einstige "Rote Rosen"-Darsteller musste von Rettungskräften vom Set seines neuen Projekts abtransportiert werden.

Sebastian Deyle (47) hat am Set seiner neuen Serie am vergangenen Dienstag eine schwere Nierenkolik erlitten. Das berichtete der Schauspieler später in seiner Instagram-Story. Zwei Stunden sei der Eingriff, bei dem ihm ein Nierenstein entfernt wurde, zu diesem Zeitpunkt erst her.

"Am Set beim Drehen bin ich leider zusammengebrochen", berichtet der TV-Star noch aus dem Krankenbett und im OP-Kittel. Rettungskräfte hätten ihn daraufhin umgehend ins Krankenhaus Lichterfelde gebracht, wo er notoperiert wurde. Eine Nierenkolik, meist durch Nierensteine verursacht, kann lebensbedrohlich werden. Wenn die Steine den Harnleiter blockieren, droht ein gefährlicher Harnstau, der das Organ schwer schädigen kann.

Sebastian Deyle vor Rückkehr ans Set

Bei Sebastian Deyle konnte der Stein – den er "kleiner Bad Boy" nennt – glücklicherweise erfolgreich entfernt werden. Schon in der kommenden Woche will er zu den Dreharbeiten zurückkehren, zeigt er sich optimistisch. "Jetzt werde ich mich noch ein bisschen ausschlafen und dann bin ich hoffentlich ab Montag wieder ohne Ersatzteile und in alter Frische unterwegs", so der 47-Jährige.

Von Dezember 2023 bis November 2024 war Deyle als Hauptdarsteller in der ARD-Serie "Rote Rosen" zu sehen. Seit vergangenem September dreht er für die neue Sat.1-Vorabendserie "Frieda – Mit Feuer und Flamme" in der Sächsischen Schweiz. Darin spielt er die Hauptrolle des Feuerwehrmanns Mirko Renic, der der titelgebenden Rolle Frieda näherkommt. Gespielt wird die alleinerziehende Intensivkrankenschwester von Laura Lippmann (35).

Ein genauer Starttermin für die Serie ist noch nicht bekannt. Der Sender kündigte die 81 Folgen auf seinem offiziellen Insatgram-Kanal "ab Frühjahr 2025 um 18 Uhr" an.