In Vancouver Zwei Ikonen auf einer Bühne: Madonna performt mit Pamela Anderson

Pamela Anderson unterstützte Madonna während ihres Konzertes in Vancouver. (ae/spot)

SpotOn News | 23.02.2024, 09:03 Uhr

Die eine wurde durch die Kultserie "Baywatch" zur Legende, die andere schrieb als Queen of Pop Musikgeschichte. Nun standen Pamela Anderson und Madonna überraschend zusammen auf einer Konzertbühne in Vancouver. Dort unterstützte die Schauspielerin die Sängerin auf ihrer aktuellen "Celebration Tour".

Während ihres Tourstopps in Vancouver hat Madonna (65) ihre Fans überrascht, indem sie Pamela Anderson (56) als besonderen Gast auf der Bühne begrüßte. Wie das US-Portal "People" berichtete, nahmen Konzertbesucher ein Video von dem ikonischen Moment auf. Darin ist zu sehen, wie die Stars sich umarmten und auf die Wange küssten.

Video News

Ex-"Baywatch"-Star als Jurorin

Pamela Anderson trat während Madonnas Songklassiker "Vogue" aus dem Jahr 1990 auf. Die "Baywatch"-Ikone fungierte dabei auf der Bühne als Jurorin – und hielt schließlich ein Schild mit zehn Punkten in die Höhe. Diesen Part hatten in vorangegangenen Shows bereits andere Gäste wie Madonnas Freund Josh Popper (29), Schauspielerin Julia Garner (30) und Moderatorin Kelly Ripa (53) übernommen.

Die Schauspielerin trug in der Rogers Arena in Kanada einen schwarzen Pullover, einen Minirock und – wie in den vergangenen Jahren gewohnt – ohne Make-up. Madonna teilte von dem Abend auch zwei Bilder in ihrer Instagram-Story. Darauf sind die beiden Frauen gemeinsam auf der Bühne zu sehen. "Die besten Beine in der Stadt", schrieb die Queen of Pop dazu. Zu einem weiteren Foto, das Backstage entstanden ist, schickte sie ein Herz an ihren besonderen Gast.

Madonna ist seit Herbst auf Tour

Madonna startete ihre Tour krankheitsbedingt später als geplant im vergangenen Herbst in London vor 20.000 Zuschauern. Die Sängerin musste zuvor aufgrund einer "schwerwiegenden bakteriellen Infektion" auf der Intensivstation behandelt und künstlich beatmet werden. Auf der Bühne präsentierte sie sich aber einige Wochen danach wieder in Topform.

"Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu erkunden, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben", hatte Madonna in einer Pressemitteilung erklärt, als die "Celebration Tour" 2023 erstmals angekündigt wurde. Noch bis Ende April ist die Sängerin unterwegs. Im März wird sie an fünf Abenden im Kia Forum in Los Angeles spielen. Es wird erwartet, dass sie dort weitere Prominente auf der Bühne begrüßen wird. Das große Finale steigt am 26. April in Mexiko-Stadt.