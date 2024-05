An der Seite von Daniel Craig Zwei Jungstars bestätigt: Neuer „Knives Out“-Teil nimmt Gestalt an

Daniel Craig als Benoit Blanc in "Glass Onion: A Knives Out Mystery". (smi/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 15:45 Uhr

Die ersten Darsteller stehen fest, die neben Daniel Craig in "Knives Out 3" zu sehen sein werden. Mit Josh O'Connor und Cailee Spaeny verpflichtet Netflix zwei Stars der Stunde für den dritten Teil der Krimikomödie.

Daniel Craig (56) steht natürlich als Darsteller für den nächsten Teil der "Knives Out"-Reihe fest, nun sind seine ersten Kollegen bekannt. Das vermelden gut informierte Branchenmagazine wie "Deadline". Bei den beiden Namen handelt es sich um die beiden Shootingstars Josh O'Connor (34) und Cailee Spaeny (25).

Video News

Josh O'Connor und Cailee Spaeny: Das sind die neuen "Knives Out"-Stars

Josh O' Connor machte sich vor allem mit "The Crown" einen Namen. In der dritten und vierten Staffel der Netflix-Hitserie verkörperte er den jungen Prinz Charles, heute als Charles III. (75) König des Vereinigten Königreichs.

Im Kino war der Brite gerade mit weiteren Stars der Stunde zu sehen. Im Tennisdrama "Challengers – Rivalen" bildete er mit Zendaya (27) und Mike Faist (32, "West Side Story") ein Liebesdreieck. Auch im parallel laufenden italienischen Film "La Chimera" spielte er die Hauptrolle. Für diesen Part war er für den Europäischen Filmpreis nominiert.

Auch Cailee Spaeny ist derzeit überpräsent. In "Priscilla" spielte sie die Frau von Elvis Presley, dafür gab es beim Filmfestival von Venedig den Preis als beste Darstellerin. Die US-Amerikanerin gehörte zum Ensemble des vor allem in den USA heiß diskutierten Films "Civil War". Im Sommer dieses Jahres kommt sie mit "Alien: Romulus" in die Kinos, dem neuesten Teil der Sci-Fi-Horrorreihe.

Das ist über "Knives Out 3" bekannt

Welche Rollen Josh O'Connor und Cailee Spaeny spielen werden, ist noch genauso unbekannt wie die Story von "Knives Out 3". Der offizielle Titel steht seit letzter Woche aber fest. Er lautet "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Regisseur und Drehbuchautor ist wie bei den ersten beiden Teilen Rian Johnson (50).

2019 landete Rian Johnson mit der Krimikomödie "Knives Out – Mord ist Familiensache" einen Überraschungshit. Der damalige Bond-Darsteller Daniel Craig durfte sich als exzentrischer Privatdetektiv Benoit Blanc von einer anderen Seite zeigen. Netflix hatte sich nach dem Erfolg die Rechte an zwei weiteren Filmen gesichert. Der erste davon, "Glass Onion", startete 2022 beim Streamingdienst. Bis auf Daniel Craig wechselt bei jedem Film die Besetzung.