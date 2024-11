Film Zweiter ,Slumdog Millionär’-Film?

26.11.2024

Die Rechte an der Fortsetzung von ,Slumdog Millionär‘ wurden von Bridge7 erworben.

Die neue Produktionsfirma mit Sitz in Los Angeles – unter der Leitung von Swati Shetty und dem CAA-Agenten Grant Kessman – hat einen Vertrag mit der britischen Firma Celador ausgehandelt. Laut ,The Hollywood Reporter‘ besitzt Bridge7 die Filmfortsetzung und die Fernsehrechte an Danny Boyles Klassiker aus dem Jahr 2008. Celador, die den Originalfilm finanziert und produziert hatte, wird mit den neuen Rechteinhabern an der Fortsetzung arbeiten. ,Slumdog Millionär‘ war eine prägende Rolle für Dev Patel und gewann acht Oscars sowie den Oscar für den besten Film.

Shetty und Kessman gaben eine gemeinsame Erklärung ab: „Manche Geschichten bleiben noch lange nach dem Abspann in unserem Gedächtnis haften, und ,Slumdog Millionär‘ ist zweifellos eine von ihnen. Seine Geschichte ist universell, überschreitet kulturelle und geografische Grenzen und verkörpert die Art von Geschichten, die wir lieben – jene, die eine Verbindung zwischen Unterhaltung und tiefen menschlichen Erfahrungen herstellen.“

,Slumgdog Millionär‘ folgt Jamal (Patel) und seinem Bruder Salim, die in Armut in Mumbai aufwachsen, bevor sie sich mit dem jungen Mädchen Latika (Freida Pinto) zusammentun. Ihre Mutter stirbt bei einem religiösen Aufstand und sie kämpfen in ihrer Kindheit und in ihren jungen Erwachsenenjahren darum, ihren Weg zu finden. Diese Szenen werden parallel zu Jamals Auftritt in der indischen Version von ,Wer wird Millionär’ gezeigt.