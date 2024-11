Mit Verlobtem Roman Weber Zweites Baby ist da: Fernanda Brandao ist wieder Mutter geworden

Fernanda Brandao verkündete ihre zweite Schwangerschaft bereits im März. (eyn/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 21:36 Uhr

Fernanda Brandao ist jetzt zweifache Mama: Die ehemalige Hot-Banditoz-Sängerin hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Das verriet sie mit einem Foto auf ihrem Instagram-Account.

Fernanda Brandao (41) hat sich mit einem neuen Foto auf Instagram zurückgemeldet und die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet. Auf dem Bild vom 20. November ist die ehemalige Sängerin der Gruppe Hot Banditoz mit ihrem Baby auf dem Arm zu sehen, das sich an seine Mama kuschelt.

"Über 41 Wochen waren wir eins. Es war eine magische Erfahrung, diese schöne Schwangerschaft mit dir zu genießen. Jetzt bist du in unseren Armen und bereicherst unser Leben. Danke, lieber Sohn, wir lieben dich", hieß es zu dem Schnappschuss. Bei dem Nachwuchs handelt es sich also um einen Jungen.

Geburt liegt schon länger zurück

Für Brandao ist die Baby-Verkündung der erste Post seit Juli für ihre 118.000 Follower. Die Geburt des Kindes muss aber schon länger zurückliegen. Ihre Schwangerschaft hatte die Musikerin bereits im März ebenfalls mit einem Post auf Instagram bekannt gegeben, damals war sie schon im vierten Monat.

Vater des kleinen Jungen ist Fernanda Brandaos Verlobter Roman Weber. Seit 2020 ist die einstige "DSDS"-Jurorin mit dem Survival-Experten liiert, Ende 2021 gab das Paar seine Verlobung bekannt. Im April 2022 wurde die gemeinsame Tochter Aurora (2) geboren.

Video News

Erste Geburt war dramatisch

Die Geburt ihres ersten Kindes war für Fernanda Brandao alles andere als leicht. Ursprünglich hatte sie sich eine Hausgeburt in einer Hütte in ihrer Wahlheimat Lappland gewünscht. Aufgrund einer schweren Präeklampsie, einer Schwangerschaftsvergiftung, musste ihre Tochter dann aber per Kaiserschnitt geholt werden. Kurzzeitig stand das Leben von Mama und Baby auf dem Spiel.

Bei ihrer zweiten Geburt wollte Brandao deshalb "kein Risiko eingehen" und in Deutschland entbinden, verriet sie im Juli laut "tz" dem Magazin "Closer". "Es ist bereits alles geplant für die Geburt", erklärte sie damals.