Polizeiruf 110, Grill den Henssler, … TV-Tipps am Sonntag In „Polizeiruf 110“ (Das Erste) stürzt eine Influencerin von einem Einkaufszentrum in den Tod. Bei VOX heißt es wieder „Grill den Henssler“ und im ZDF muss „Dr. Nice“ helfen, als ein Mann vor seiner Praxis zusammenbricht.