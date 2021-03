Sandy Mölling hat den Body wie vor 20 Jahren: Das ist ihr Geheimnis

02.03.2021 10:34 Uhr

Sandy Mölling ist heute genauso fit wie vor 20 Jahren. Alle stellen sich jetzt natürlich die Frage, wie hat sie das geschafft? Immerhin hat sie auch zwei Kinder bekommen.

Das No Angels-Mitglied begeisterte am Wochenende in der TV-Show „Die Schlagerchampions – das große Fest der Besten“ mit ihren gestählten Bauchmuskeln und ihrer topfitten Erscheinung.

Das ist ihr Geheimnis

Nicht wenige Zuschauer fragten sich daraufhin, wie die zweifache Mutter es im Alter von 39 Jahren schafft, so trainiert auszusehen. Die einfache Antwort: Sport und gesunde Ernährung natürlich.

Der „Bild“-Zeitung verriet Sandy Mölling über das Geheimnis ihres guten Aussehens: „Ich trainiere sehr gern, das ist für mich der beste Ausgleich. 45 Minuten bis eine Stunde am Tag reichen da vollkommen. Zweimal die Woche mache ich Cardiotraining und an vier Tagen Krafttraining.“

Ruhephasen

Doch ein Fitness-Junkie ist Sandy keinesfalls: Sonntags ist nämlich sportfrei, um dem Körper ein bisschen Urlaub zu verschaffen. Sandy ist der Beweis, dass man sich auch mal etwas Ruhe gönnen darf.

Sie erzählt weiter: „Das ist wichtig für den Körper, um sich zu regenerieren. Alle acht bis zwölf Wochen gönne ich mir sogar eine ganze Woche Auszeit.“

Kein Alkohol und Zigaretten

Der Produzent der No Angels weiß, was er an der Blondine hat und schätzt, dass sie auf ihren Körper geachtet hat. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

„Sandy hat auch in den vergangenen Jahren ohne Bühne immer gesund gelebt […]. Sie raucht und trinkt nicht und macht täglich Sport“, erzählt er ebenfalls der „Bild“-Zeitung.