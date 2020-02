Victoria Beckham: So bearbeitet sie ihre Krähenfüße

Victoria Beckham bringt ein neues Power Serum auf den Markt. Die 45-jährige Designerin und Geschäftsführerin von Victoria Beckham Beauty hat das zellverjüngernde Power Serum angekündigt, das in Zusammenarbeit mit dem Hautexperten Dr. Augustinus Bader hergestellt wurde.

Nach der erfolgreichen Erscheinung der zellverjüngernden Feuchtigkeitscreme von Victoria Beckham Beauty können sich Fans der Beauty-Marke des Ex-Spice Girls nun auf ein neues Serum des Labels freuen. Professor Augustinus Bader erklärte in einem Statement:

„Mein Ansatz für Hautpflege konzentriert sich darauf, innovative Lösungen für gesunde Haut zu finden, was anhand von dem Maß an Schutz und Pflege für die Haut gemessen werden kann und mit klinischen Testverfahren getestet wird. In einer Partnerschaft mit Victoria Beckham und ihrem Team hatten wir denselben Ansatz und kreierten dieses unglaubliche Serum, das gesunde Haut respektiert und die Barrierefunktion dieser schützt. All das Wissen beruht auf wissenschaftlichen Wissen, woraus unsere Zellen bestehen, damit die Hautzellen gut funktionieren können.“

So wendet sie es an

Victoria hatte außerdem ein Video davon geteilt, in dem sie das Serum benutzt und erklärte, dass sie einen großen Unterschied verspürt, was die „Größe ihrer Poren und die feinen Linien um ihre Augen herum angeht“, seitdem sie es benutzt. Auf ihrem Account auf Instagram schwärmte die brünette Schönheit:

„Es ist endlich hier!! Ich freue mich so darauf, wenn ihr alle mein NEUES POWER SERUM ausprobieren werdet!! Die Wissenschaft hinter diesem Serum ist unglaublich und ich kann wirklich einen Unterschied merken, was die Größe meiner Poren und die feinen Linien um meine Augen herum angeht… Ich liebe es total und ich kann es nicht abwarten, zu hören, wie ihr es findet!“