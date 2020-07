Kim Kardashian zeigt Throwback-Bilder: So sieht sie heute nicht mehr aus

Kim Kardashian hat in den letzten Wochen während der Quarantäne viel Zeit gehabt und hat in alten Fotos gekramt. Ein paar Perlen aus ihrem Fundus präsentierte sie jetzt auf Instagram.

Die Fotos zeigen Kim Kardashian vor rund 11 Jahren, denn es sind Bilder dabei, die sie kurz nach ihrem berühmt berüchtigten Mexiko-Urlaub zeigen. Damals schlief sie in der Sonne mit ihrer Sonnenbrille ein zog sich einen gewaltigen Sonnenbrand zu.

Quelle: instagram.com

Alte Fotokiste

Zu den Bildern schrieb Kim: „Ich behalte alles und habe während der Quarantäne meine Fotos sortiert und meine alten Fitting-Fotos gefunden. Erinnert ihr euch an ein paar der Looks oder an meinen Sonnenbrand den ich mir in Mexiko zugezogen habe?“

Übrigens, den Mexiko-Urlaub hatte Kim Kardashian 2009 gemacht, also über zehn Jahre liegen die Fotos schon zurück. Damals war Kim noch nicht mit Kanye West liiert und hatte noch keine Kinder.