Lil Nas X im Fummel: So stylisch mischte er die BET-Awards auf

Lil Nas X mischt so die BET-Awards auf

28.06.2021 17:11 Uhr

Am Sonntagabend wurden in Los Angeles im Microsoft Theater die diesjährigen BET-Awards vergeben. Einer, der an diesem Abend besonders ins Auge stach, war Rapper Lil Nas X.

Schon auf dem roten Teppich zog Lil Nas X alle Blicke auf sich. So präsentierte sich der 22-Jährige im Rahmen der BET-Awards Fans und Fotografen in einem Outfit, das bei Mode-Journalisten – gerade jetzt im Pride-Monat – für Hitzewallungen sorgen durfte.

Lil Nas X ist der Hingucker des Abends

In gleich zwei sehr gewagten und gleichzeitig geschlechtsneutralen Outfits trat der Rapper vor die Presse. Zum einen stolzierte der „MONTERO (Call Me By Your Name)“-Interpret in einem von Designer Andrea Grossi entworfenen übergroßen Rock im Barock-Stil über den roten Teppich.

Dazu trug er ein Korsett und eine knappe weiße Jacke sowie ein Paar weißer Hosenträger. Das blau-weiße Kleid war mit Illustrationen überzogen, die auf Krieg und Religion anspielten. Damit setzte der Rapper ein gewagtes und gleichzeitig vielschichtiges (Mode)-Statement. Auch die Fans von Lil Nas X feiern ihn für dieses klare Fashion-Statement, das die gängigen Geschlechterrollen herumwirbelt und gleichzeitig mit verschiedenen Modeepochen spielt.

Die Fans sind begeistert

So schreibt beispielsweise ein Follower: „Danke für alles, was du tust, um die Gesellschaft weiter voran zu bringen. Ich bin ein aufrichtiger Fan.“ Unter den kommentierenden Personen finden sich aber auch einige prominente Anhänger, die das Outfit von Lil Nas X feiern. So kommentiert Star-Dragqueen und Ex-„RuPauls Drag Race“-Teilnehmerin Aquaria: „OMG! Ich bin so glücklich, dass du dieses Werk trägst!“

Der Rapper, der sich im letzten Jahr überraschend als schwul outete, gilt seither als wahre Fashion-Ikone. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass Montero Lamar Hill, wie Lil Nas X bürgerlich heißt, bei den BET-Awards gleich in zwei außergewöhnlichen Outfits vor die Presse trat.

Die 70’s leben!

Kurz nach seinem ersten Auftritt wechselte er sein Kostüm und kam in einem bestickten Anzug von Richard Quinn zurück auf den roten Teppich. Das aufwendige Outfit im 70er-Jahre-Stil bestand aus Schlaghosen und einem rosafarbenen Blumenmuster, das mit Kristallen und Perlen besetzt war.

Lil Nas X, der an diesem Abend leer ausging, aber seine aktuelle Single „MONTERO (Call Me By Your Name)“ performte, die mit einer heißen Performance garniert war und einem schwulen Kuss zum Finale gipfelte, war nicht das einzige Hightlight der Award Show. So verriet Rapperin Cardi B bei ihrer Performance, dass sie wieder schwanger ist.

Cardi B stahl ihm die Show

Dass sie und Ehemann Offset das zweite Kind erwarten, bestätigte die Künstlerin am Sonntagabend eindrucksvoll bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Gatten und dessen Gruppe Migos. Dabei kam sie in einem schwarzen, mit Strasssteinen verzierten Bodysuit auf die Bühne, der am Bauch durchsichtig war – und der den Blick auf ihren Babybauch freigab.